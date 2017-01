Deux ans de plus pour Al Montoya

02-01-2017 | 10h23

Le Canadien de Montréal a accordé une prolongation de contrat de deux ans au gardien Al Montoya, lundi.

Les clauses financières du pacte n'ont pas été divulguées. Cependant, d'après l'expert hockey de la chaîne TVA Sports, Renaud Lavoie, l'athlète de 31 ans touchera en moyenne 1,065 million $ par année.

Par ailleurs, le Bleu-Blanc-Rouge pourrait décider de ne pas le protéger au repêchage d'expansion destiné à la nouvelle concession des Golden Knights de Las Vegas qui amorcera ses activités en 2017-2018.

Le natif de Chicago dispute actuellement sa première campagne avec le Tricolore, ayant précédemment porté les couleurs des Coyotes de l'Arizona, des Islanders de New York, des Jets de Winnipeg et des Panthers de la Floride. En 11 parties cette saison, il a conservé une fiche de 4-4-2, une moyenne de buts alloués de 2,74 et un taux d'efficacité de ,909.

Montoya a d'ailleurs freiné une séquence personnelle de six défaites en réalisant 31 arrêts dans une victoire de 3-2 en prolongation aux dépens des Panthers, jeudi, à Sunrise.

Le choix de premier tour, le sixième au total, des Rangers de New York au repêchage de 2004 avait signé une entente d'un an avec le Canadien le 1er juillet dernier.