Le Canadien se rachète

SUNRISE - Le Canadien de Montréal a fait subir aux Panthers de la Floride la médecine que le Lightning de Tampa Bay lui avait servie la veille.

Tirant de l'arrière tard en troisième période, la troupe de Michel Therrien s'est retroussé les manches pour finalement l'emporter 3-2, jeudi soir, en prolongation.

Phillip Danault a mis un terme à la rencontre après seulement 39 secondes de temps supplémentaire.

Repéré par Max Pacioretty, le Québécois s'est présenté seul devant James Reimer qu'il a battu d'un tir bas.

«C'est un excellent jeu de "Patch" dans notre territoire. Il a fini sa mise en échec, il a battu deux joueurs et m'a donné une échappée», a déclaré Danault.

Ce but venait couronner une excellente soirée de travail du premier trio du Canadien.

Pacioretty a mené la charge avec un but et une aide, alors que Brendan Gallagher a envoyé tout le monde en prolongation avec moins de trois minutes à jouer au troisième engagement.

Un moment qui ne pouvait être mieux choisi pour mettre fin à une léthargie de 13 matchs sans faire bouger les cordages.

«Tu ne veux pas trop accorder d'importance à cela, mais ça te reste toujours un peu en arrière-pensée. J'espère que ça ne me prendra pas autant de temps pour marquer le prochain», a indiqué Gallagher, dont le dernier filet remontait au 26 novembre à Detroit.

De l'aide pour Montoya

Grâce à ce bombardement en règle de 41 lancers, les Montréalais ont mis un terme à une série de trois revers. Ils avaient également perdu leurs cinq derniers matchs face aux Panthers qui, jeudi, étaient privés d'Aleksander Barkov, leur meilleur marqueur.

Chapeau à Al Montoya, qui a profité de cette rencontre face à son ancienne formation pour remporter une première victoire en six départs.

À sa décharge, c'était la première fois, au cours de ces six matchs, que ses coéquipiers inscrivaient plus de deux buts.

«Je le prends avec plaisir. À la fin de la troisième période, je me disais «Allez! Ça prend un autre but», a-t-il raconté, visiblement soulagé.

Un peu de malchance

D'ailleurs, le pauvre Montoya n'a pas eu la vie facile lors de cet affrontement. Plusieurs fois, il a eu la vue voilée sur les tirs des Panthers. Ce fut le cas sur celui de Vincent Trocheck. Un lancer de la pointe que le gardien américain n'a jamais vu.

Montoya n'avait également pas joué de chance sur la frappe de Jason Demers. L'auxiliaire de Price était parvenu à faire l'arrêt, mais le rebond a ricoché sur l'une des jambières de Shea Weber avant de se retrouver derrière la ligne rouge.

Au moins, l'homme masqué du Canadien a réalisé l'arrêt du match en se jetant sur le côté, en désespoir de cause, privant Aaron Ekblad d'un but certain.

Retour en force

Ayant perdu un peu de rythme en raison de trois punitions écopées en deuxième période, le Tricolore est revenu en force au retour de la pause.

Il a passé le plus clair de son temps en territoire ennemi forçant Reimer à s'illustrer à quelques occasions. Mis à l'épreuve 12 fois lors de ce troisième vingt, le gardien des Panthers a fini par craquer.

Au grand plaisir des nombreux partisans du Canadien présents, comme d'habitude, à l'intérieur du BB&T Arena de Sunrise.

Michel Therrien et ses hommes auront l'occasion de terminer 2016 en beauté en rendant visite aux Penguins, samedi soir.