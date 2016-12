Shea Weber s'adapte bien au Québec

20-12-2016 | 17h20

Raison supplémentaire pour les Québécois d'apprécier Shea Weber: le défenseur du Canadien de Montréal apprend maintenant les rudiments de la langue française.

C'est du moins ce qu'on indique dans un article publié, mardi, sur le site web du magazine Sports Illustrated.



Intitulé Shea Weber mène par l'exemple en s'ajustant à sa nouvelle vie à Montréal, le texte traite de l'arrivée du joueur de 31 ans avec le Tricolore.

Weber y mentionne que son fils et sa fille, âgés de 2 ans et 1 an respectivement, ont commencé à fréquenter une garderie bilingue. Ainsi, le défenseur a lui-même téléchargé une application pour mieux comprendre et parler le français.

«Mes enfants vont parler en français, donc je suis mieux de comprendre ce qu'ils vont dire!», a-t-il noté.

Le texte de Sports Illustrated revient par ailleurs sur ce dimanche d'octobre où Weber a accueilli ses coéquipiers chez lui pour célébrer l'Action de grâce.

«Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais c'est vraiment bien jusqu'à présent», a laissé savoir Weber, concernant sa venue avec le Canadien.

Une belle chimie

Non seulement le club va bien sur la patinoire, mais l'ambiance est agréable dans le vestiaire, peut-on comprendre.

«Il y a une nouvelle chimie à bâtir avec les coéquipiers, mais à mesure de disputer des matchs, plus je sens que je joue de la manière dont je veux, a dit Weber. C'est un groupe vraiment soudé qu'on a ici. Je suis chanceux d'en faire partie.»

Dès qu'il a été échangé par les Predators de Nashville en retour de P.K. Subban, le 29 juin, Weber s'est senti bien accueilli. Ce jour-là, le gardien Carey Price a pris soin de l'appeler, tout comme Max Pacioretty, Brendan Gallagher et Andrew Shaw.

Avant le match de mardi soir contre les Ducks d'Anaheim, Weber avait récolté 18 points, dont huit buts, en 31 rencontres avec le Canadien. Il affichait aussi un excellent différentiel de +18, le meilleur parmi tous les joueurs du club montréalais.

Le défenseur avait d'ailleurs fait bonne impression en octobre avec 10 points en neuf parties. Depuis, il a un peu ralenti sa production, n'obtenant d'ailleurs aucun point à ses huit premiers matchs disputés en décembre.