Jeff Petry donne des ailes au CH

Jonathan Bernier 20-12-2016 | 14h39

MONTRÉAL - Qui aurait pu prédire que face aux costauds joueurs des Ducks d'Anaheim, ce sont les deux attaquants les plus menus du Canadien de Montréal qui mèneraient la charge?

Alors que Brendan Gallagher s'est affairé à déconcentrer l'adversaire toute la soirée, Paul Byron, fort de sa quatrième soirée de deux points de la saison, a jeté les bases d'une victoire de 5-1 du Tricolore, aux dépens des Ducks, mardi soir, au Centre Bell.

Le Franco-Ontarien a d'abord accepté un relais de Jeff Petry pour tromper la vigilance de Jonathan Bernier et égaler un sommet personnel en inscrivant son 11e but de la saison.

«Petry s'est servi de sa vitesse pour prendre un bon tir. La rondelle s'est présentée devant moi de façon parfaite», a décrit Byron.

Au cours de la deuxième période, ce fut à son tour de faire preuve de générosité en effectuant une superbe passe à Tomas Plekanec, à qui il ne restait plus qu'à pousser la rondelle dans un filet pratiquement désert.

Le scintillement de la lumière a confirmé que l'on venait d'assister à deux événements devenus rares: un but de Plekanec, son premier en six rencontres, et une contribution de l'attaque massive.

Avant ce but du Tchèque, le Tricolore avait été blanchi à ses 13 supériorités numériques précédentes.

Max Pacioretty a également touché la cible avec l'avantage d'un homme, mais pas avant que Petry n'ait porté la marque à 3-1.

Défense étanche

Pour un deuxième match consécutif, la défense du Canadien a joué de façon hermétique. Elle a limité l'adversaire à 13 tirs au but, dont peu se sont révélés dangereux.

«Tout le monde a joué de façon intelligente, a déclaré Byron. Contre une bonne formation comme les Ducks, on ne veut pas donner d'espace ni d'occasions de marquer.»

Carey Price, qui obtenait un sixième départ de suite, n'a pas eu à se surpasser pour enregistrer sa 18e victoire de la saison.

Seul Andrew Cogliano, dans les premiers instants de la rencontre, a eu raison de lui.

Dans le camp adverse, les ennuis de Bernier face au Tricolore se sont poursuivis. Le Lavallois affiche un désastreux dossier de 1-9-3 face au Tricolore, 0-6-2 au Centre Bell.

Le bon vieux Gallagher

Plus timide depuis quelques rencontres, Brendan Gallagher a disputé le type de match auquel il nous avait habitués depuis le début de sa carrière.

Constamment dans le visage de ses adversaires, l'Albertain a fait perdre patience à plusieurs d'entre eux. Il a commencé sa soirée en entrant en collision avec Bernier, faisant mine de ne pas l'avoir vu.

Josh Manson, Korbinian Holzer et Nick Ritchie se sont assuré de lui faire sentir leur bâton chaque fois qu'il s'approchait de la rondelle.

«Ils ont voulu s'en prendre à moi. C'est normal, ils veulent défendre leur gardien de but. Ça nous a permis d'obtenir quelques avantages numériques», a souligné Gallagher.

Chris Terry a complété le pointage dans la dernière minute de jeu.

Le Canadien disputera son dernier match à domicile en 2016 en recevant le Wild du Minnesota, jeudi.