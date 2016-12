La réponse de Price

Jean-François Chaumont 17-12-2016 | 10h20

En remportant sa 250e victoire avec le CH, Price a fait passer Trotz pour Nostradamus en jouant un rôle déterminant dans un gain de 2-1 du Canadien, samedi au Verizon Center.

Sur le plan défensif, le CH a réalisé un exploit en limitant la puissante machine rouge à seulement 21 tirs.

Dans le jargon du hockey, on parle d'une très bonne rencontre sur la route.

«Nous n'étions pas assez bons devant Carey contre les Sharks, a dit Shea Weber. Nous l'avons bien mieux protégé. Nous voulions être meilleurs pour lui, mais pour toute l'équipe aussi.»

La prédiction de Trotz n'était toutefois pas la plus insensée. Pour battre les Capitals, qui avaient remporté leurs six dernières rencontres, le CH devait absolument miser sur un Price au sommet de son art.

La bande à Alex Ovechkin avait marqué trois ou quatre buts à chacune de ses six dernières sorties.

Dans le camp adverse, le Tricolore débarquait dans la capitale nationale sans trois de ses meilleurs attaquants avec les blessures à Alex Galchenyuk, David Desharnais et Andrew Shaw.

Encore des blessés

Pour compliquer la situation, Weber a pris la route du vestiaire en fin de deuxième période après avoir bloqué un tir de Dmitry Orlov. Le défenseur a chassé la douleur durant l'entracte pour retrouver son poste. Michel Therrien a probablement récité quelques prières pour le revoir en action.

En troisième période, c'est Andreï Markov qui a quitté la rencontre en raison d'une blessure au bas du corps.

«Je n'ai pas encore reçu d'informations à son sujet», a mentionné Therrien.

Le six chanceux

Artturi Lehkonen et Jeff Petry ont marqué leur sixième but de la saison. Lehkonen a déjoué Braden Holtby en première période après un petit tourniquet derrière le filet.

Petry, quant à lui, a profité d'une superbe passe du capitaine Max Pacioretty pour toucher la cible en deuxième.

Chassé du match vendredi pour la première fois depuis le 13 octobre 2014 contre le Lightning à Tampa Bay pour un motif autre qu'une blessure, Price a rapidement effacé de son esprit sa prestation face aux Sharks. Il a bloqué 20 tirs pour signer sa 17e victoire de la saison.

Nicklas Backstrom a réussi l'unique but des Capitals lors d'un cinq contre trois. Nathan Beaulieu et Alexeï Emelin ont regardé la scène du banc des punitions. Avec une passe sur ce jeu, Ovechkin a fait un pas de plus vers le plateau des 1000 points, son 989e point (539 buts, 450 passes).

Beaulieu indiscipliné

Coulé par les punitions en première période face aux Sharks, le CH n'a pas trop retenu la leçon en offrant quatre occasions en supériorité numérique à la puissante machine offensive des Capitals lors des 40 premières minutes.

Dans le registre de l'indiscipline, ¬Beaulieu a écrit son nom en écopant d'une inconduite de 10 minutes après le but de Backstrom.

Le défenseur a irrité les arbitres en tapant avec son bâton en signe de dérision en plus de glisser quelques mots qui ne devaient pas sonner comme un poème d'Émile Nelligan.