Stéphane Waite: envers et contre tous

Jonathan Bernier 15-12-2016 | 17h48

MONTRÉAL - «Les entraîneurs des gardiens de but, nous sommes la pire chose qui soit arrivée au hockey dans les 25 dernières années.»

Stéphane Waite fait dans le sarcasme, mais il n'a pas tort. Jamais les gardiens n'ont été aussi dominants.

D'ailleurs, bon an, mal an, la Ligue nationale de hockey (LNH) avance toute sorte de propositions pour stimuler l'attaque: nouveaux règlements, réduction de l'équipement des gardiens et même élargissement des filets.

«Tout le monde souhaite voir plus de buts, alors que nous, on essaie de les limiter, a ajouté l'entraîneur des gardiens du Canadien, qui fera de nouveaux efforts en ce sens en lançant, à compter de janvier, des capsules éducatives mensuelles s'adressant aux jeunes gardiens de 7 à 13 ans. La position de gardien de but est celle qui a évolué le plus dans le hockey et possiblement dans tous les sports.»

Plus grands, plus gros, plus agiles, les gardiens sont de véritables murailles devant leur filet. Pas surprenant que les attaquants n'hésitent plus à foncer sur eux.

«Assez, c'est assez»

À défaut d'avoir la précision d'un chirurgien, ils optent pour la subtilité d'un bulldozer. Comme ce fut le cas, il y a une semaine, lors de la collision entre Kyle Palmieri et Carey Price. Une séquence au cours de laquelle Waite a retenu son souffle.

«C'est toujours inquiétant de voir un gardien de but se faire foncer dedans. Spécialement quand ce sont les miens. J'ai peur pour des blessures aux genoux et aux chevilles», a-t-il expliqué.

Il comprend que certains d'entre eux, comme Price, puissent finir par perdre patience.

«Un moment donné assez, c'est assez. Carey avait ses raisons et je le soutiens là-dedans, a-t-il soutenu.

Cependant, je ne veux pas qu'il en prenne une habitude.

C'est aux arbitres que revient la tâche de protéger les gardiens de but. On va leur laisser ça entre les mains.»

Price face aux Sharks

Bien qu'il travaille depuis maintenant quatre ans avec lui, Waite se dit toujours impressionné par son protégé. À ce niveau, il relate son retour au jeu après sa longue période de réadaptation et son jeu amélioré et beaucoup plus fréquent autour de son filet.

«Ça ne vient pas de moi. C'est lui qui a confiance en ses moyens. Il a également très confiance en ses défenseurs et communique très bien avec eux», a indiqué Waite.

Par ailleurs, il semble que le Canadien tienne mordicus à son plan qui consiste à ne pas dépasser les 60 matchs avec Price.

Malgré cette semaine peu occupée, Michel Therrien a affirmé que l'homme masqué d'Anahim Lake affrontera les Sharks, vendredi soir.

Quant à Al Montoya, il aura la tâche de stopper Alexander Ovechkin et les Capitals, samedi, à Washington.