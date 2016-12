Sans Galchenyuk, pas de problème

Jonathan Bernier 08-12-2016 | 10h18

MONTRÉAL - Pour pallier l'absence d'Alex Galchenyuk et de David Desharnais, Max Pacioretty a soutenu que les autres joueurs de centre devraient prendre le relais. Deux d'entre eux ont répondu à l'appel.

Bien qu'il ait raté l'entraînement matinal en raison d'un virus, Phillip Danault a récolté deux points pour aider le Canadien de Montréal à vaincre les Devils du New Jersey au compte de 5-2, jeudi soir au Centre Bell.

«Je pense que, à l'avenir, je vais prendre plus de congés le matin des matchs, a lancé Danault, sourire en coin. J'avais besoin de repos. J'ai pris tout ce qu'il était possible de prendre (comme médicaments).»

Flanqué de Paul Byron et de Brendan Gallagher, Torrey Mitchell a ajouté son grain de sel en inscrivant ses sixième et septième buts de la saison.

Devant le filet du Tricolore, Carey Price a repoussé 19 tirs, en route vers son 15e gain de la saison. Adam Henrique et Taylor Hall, qui ont également amassé une mention d'aide, ont eu raison du portier du Tricolore.

Price se fâche

Au-delà de ses arrêts, on retiendra surtout de la soirée de Price qu'il a pété les plombs lorsque Kyle Palmieri est entré en collision avec lui dans les derniers instants du premier engagement.

Mécontent, le gardien britanno-colombien a martelé son assaillant de quelques coups de bloqueur bien sentis, dont un derrière la tête.

«J'ai le sentiment qu'il n'y a plus de punition pour quelqu'un qui fonce au filet. À part quand les arbitres refusent un but pour cause d'obstruction», s'est défendu Price.

Celui-ci peut s'estimer chanceux de s'en être tiré avec seulement quatre minutes de pénalité.

«Ça fait partie du jeu, personne n'a été blessé, alors on passe à autre chose, a déclaré Palmieri. Et même si la Ligue nationale de hockey (LNH) le suspendait ou lui imposait une amende, ça ne changera rien au résultat de la rencontre.»

Cette altercation, qui a fini par impliquer tous les joueurs présents sur la glace (à l'exception de Cory Schneider, qui a reçu de son entraîneur l'ordre de demeurer à son extrémité de la patinoire), venait conclure une période déjà interminable.

Le but de Danault et celui de Henrique ont nécessité chacun deux révisions: celle des arbitres et celle engendrée par une contestation des entraîneurs.

La sirène mettant fin à l'engagement s'est fait entendre 57 minutes après la mise en jeu initiale. Une éternité.

Du temps en zone offensive

Comme prévu, c'est Tomas Plekanec qui occupait le poste de Galchenyuk entre Max Pacioretty et Alexander Radulov.

Le Tchèque ne s'est pas nécessairement démarqué, mais ce trio a bourdonné près du filet adverse à plusieurs occasions. On doit donner à Plekanec le mérite d'avoir appliqué une belle pression lors du jeu menant au huitième but de la saison de Pacioretty.

Cela dit, quatre buts sur 49 tirs au but, en l'absence de deux joueurs de centre offensifs, ont de quoi être satisfaisants. Un succès attribuable au travail exécuté en fond de territoire ennemi.

Par ricochet, ce travail acharné a permis à Price de connaître une soirée plus tranquille. On s'entend: les Devils ne sont pas une puissance. Justement, puisque les deux prochains mois ne seront pas une sinécure, le Canadien ne peut se permettre d'échapper des matchs plus faciles. Comme celui qui vient, demain, contre l'Avalanche.