Therrien heureux pour Plekanec

07-12-2016 | 09h42

ST. LOUIS - Michel Therrien est resté bien calme malgré la remontée des Blues en troisième période et une défaite de 3 à 2 en prolongation.

«On a joué un bon match, a dit Therrien dans une petite salle du Scottrade Center. On appliquait une bonne pression sur le porteur de la rondelle. En deuxième période, on a frappé deux fois le poteau (Max Pacioretty et Shea Weber). Le premier but des Blues leur a redonné de la vie. Avant ça, on était capable de les étouffer pas mal.»

Toujours aussi muet au sujet d'un joueur blessé, Therrien n'a pas offert d'information au sujet de la blessure à David Desharnais.

«Je n'ai pas encore reçu de nouvelles, a-t-il dit. Je devrai parler à nos médecins.»

Déjà privé d'Alex Galchenyuk, le CH a perdu un centre pour un second match d'affilée.

«La perte de David a chambardé nos trios, a expliqué Therrien. Encore une fois, nous nous retrouvions avec seulement trois centres.»

En toute logique, Therrien a offert une bonne note à Tomas Plekanec.

«Oui, il a joué un très bon match, a souligné l'entraîneur-chef. Paul Byron et lui étaient très menaçants. J'espère que ça sera très bon pour la confiance de Pleky.»

«C'est facile de jouer avec un joueur comme Plekanec, a renchéri Byron. Il a beaucoup d'expérience et il est intelligent. Il est un bon meneur pour notre équipe. Nous sommes heureux de le voir terminer la rencontre avec un but et une passe.»

