Pacioretty prend le blâme et... s'excuse

Louis Butcher 27-11-2016 | 10h32

DETROIT - On peut reprocher à Max Pacioretty son début de saison plutôt mitigé, même s'il est le cinquième pointeur du Canadien de Montréal, mais on ne peut certes pas lui reprocher de faire face à l'adversité quotidiennement.

Après l'entraînement matinal de l'équipe à Detroit, escale initiale du plus long voyage du Tricolore cette saison, le capitaine était l'un des premiers, comme d'habitude, à se dresser devant son casier et à attendre que les projecteurs soient dirigés vers lui.

Sans broncher et avec un sourire aux lèvres, il est revenu sur la controverse, qu'on pourrait plutôt qualifier de tempête dans un verre d'eau, qui a marqué la fin du match de jeudi où il a été nommé la troisième étoile.

Plutôt que de retourner sur patinoire, il a choisi de saluer la foule derrière le banc de l'équipe avant de quitter la scène.

«J'ai paniqué»

Attaqué de toutes parts sur les réseaux sociaux et dénoncé par bon nombre d'intervenants d'émissions sportives de fin de soirée, Pacioretty est venu clarifier les faits pour mettre fin, on l'espère, à cette polémique qui n'en est pas réellement une.

«Oui, j'ai été surpris par l'ampleur de cette histoire quand on m'a rapporté les faits», a-t-il indiqué d'entrée de jeu.

«Je blaguais avec Andrew Shaw dans le corridor qui mène au vestiaire et je n'ai pas entendu qu'on avait mentionné mon nom. J'ai paniqué quand on m'a fait signe et je me suis contenté d'envoyer la main aux amateurs.»

«Mais bon, a-t-il renchéri, je comprends la réaction des amateurs. Ce geste n'avait rien d'intentionnel, croyez-moi.»

«Je prends le blâme et je m'en excuse. J'ai été fautif en m'amusant avec Shaw et en ne prêtant pas attention au fait qu'on m'avait décerné la troisième étoile.»

Les amateurs les plus passionnés

Somme toute, ce périple vient à point pour Pacioretty, après une semaine animée où il a dû essuyer les foudres des partisans du CH et même une petite flèche dirigée à son endroit par l'entraîneur en chef Michel Therrien.

«Il faut s'attendre à ce genre de réaction. Nous avons les amateurs de hockey les plus passionnés du monde. C'est normal de composer avec ce genre d'histoires. Je n'y peux rien.»

«Ça fait partie de la description de tâche d'un joueur de hockey à Montréal d'avoir à affronter les journalistes et à commenter des situations qui surviennent durant une saison.»

«La couverture médiatique augmente d'année en année, poursuit-il. Ça prouve que les gens s'intéressent au Canadien comme jamais. On épie nos faits et gestes. Il peut arriver que les gens soient sévères à notre égard.»

«Regardez, ici à Detroit, c'est une très bonne ville de hockey, mais jamais les journalistes locaux n'auraient, à mon avis, fait les manchettes avec une histoire de la sorte...»