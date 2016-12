Un classique Carey Price

Jean-François Chaumont 26-11-2016 | 22h18

DETROIT - On connaît ce refrain. Carey Price a encore une fois joué un superbe match pour guider le Canadien de Montréal à un gain de 2-1 en prolongation contre les Red Wings de Detroit, samedi, au Joe Louis Arena.

Alex Galchenyuk a écrit le dernier chapitre de cette rencontre en marquant le but vainqueur sur une passe parfaite de son complice des dernières semaines, Alexander Radulov. Petr Mrazek n'y pouvait absolument rien sur ce jeu.

Quelques secondes plus tôt, le CH avait survécu à une punition de Shea Weber et un quatre contre trois pour deux minutes de la part des Wings. Alexeï Emelin, Andreï Markov et Torrey Mitchell ont fait un travail impeccable pour limiter les chances des locaux.

Mais le grand héros de cette victoire portait de grosses jambières et un masque.

«Carey est la raison pour laquelle nous sortons d'ici avec les deux points, a résumé Brendan Gallagher. À 1-0 pour les Wings, il a fait trois immenses arrêts. Il y a juste lui pour réussir de tels vols. En prolongation, c'est aussi lui qui a permis la relance en faisant la première passe à Shea Weber. C'était un match complet pour lui!»

Price a gardé son équipe en vie en fin de troisième période avec des arrêts-clés contre le capitaine Henrik Zetterberg, mais aussi Xavier Ouellet et Jonathan Ericsson. L'homme masqué du Tricolore a terminé sa soirée avec 32 arrêts.

Seul, Justin Abdelkader a trouvé une façon de le battre d'un bon tir dans le haut du filet au début de la troisième.

Gallagher débloque

Brendan Gallagher n'avait pas marqué depuis le 24 octobre contre les Flyers à Philadelphie. Le petit ailier droit a freiné cette série noire de 15 matchs en inscrivant le but égalisateur. Il a redirigé un tir de Tomas Plekanec pour déjouer Mrazek.

«On est heureux pour lui, a noté Price. Brendan travaille tellement fort, il se bat toujours pour la rondelle. Ce but lui fera du bien.»

Avant que Gallagher ne lève les bras vers le ciel en guise de célébration, Price venait tout juste de bloquer coup sur coup des tirs de Ouellet et Ericsson.

Si Price a été impeccable, Mrazek a également connu une bonne sortie. Le Tchèque a sorti un lapin de son chapeau, ou plus simplement sa grosse mitaine, pour priver Artturi Lehkonen d'un but en première période.

L'infirmerie déborde

Les Wings (10-10-2) ont montré beaucoup de courage lors de cette rencontre. En plus de jouer un deuxième match en deux soirs, ils ont eu à se débrouiller avec deux joueurs en moins à partir du milieu de la deuxième période.

Pour ajouter aux malheurs de Jeff Blashill, Brendan Smith et Tyler Bertuzzi n'ont pas terminé le match contre le CH. En deuxième période, Smith s'est blessé au genou droit après un contact involontaire de Phillip Danault. Quelques minutes plus tard, Bertuzzi a chuté dans le coin de la patinoire après une mise en échec d'Alexeï Emelin. Le neveu de Todd Bertuzzi s'est tordu la cheville gauche.

La liste des blessés des Red Wings comptait déjà cinq noms avec les Tomas Jurco, Darren Helm, Andreas Athanasiou, Johan Franzen et Joe Vitale. Et c'était sans inclure le gardien Jimmy Howard, blessé à l'aine la veille contre les Devils à Newark.

Le Canadien (16-4-2) jouera son prochain match contre les Ducks, mardi à Anaheim.