408e victoire en carrière: Marc-André Fleury parmi les grands

Agence QMI 21-10-2018 | 13h26

Avec une 408e victoire samedi, le gardien québécois des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury s'est emparé seul du 10e rang dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) au chapitre des victoires.

Signant un triomphe de 3-1 face aux Ducks d'Anaheim, il a ainsi surpassé Glenn Hall. En carrière, il montre un dossier de 408-232-72.

Fleury, qui est le troisième gardien actif dans ce top 10 après Roberto Luongo (471) et Henrik Lundqvist (433), est à 15 gains de Tony Esposito et du neuvième échelon. Ils sont par ailleurs cinq gardiens du Québec dans ce groupe. Martin Brodeur (691) et Patrick Roy (551) dominent le classement, tandis que Jacques Plante (437) est huitième.

«Comme je l'ai déjà dit, c'est un honneur d'être parmi ces joueurs, a dit Fleury, selon le quotidien "National Post". J'ai eu la chance de joueur avec de nombreux excellents joueurs et de bonnes équipes. C'est bien d'être rendu là.»

Une bonne séquence

Fidèle à son habitude, le portier de Sorel a préféré tourner l'attention vers la prestation globale de l'équipe, lui qui n'a été mis à l'épreuve que 17 fois par les Ducks.

«Nous avons affronté une bonne équipe ce soir et nous avons dominé, a mentionné Fleury. Nous avons eu la rondelle toute la soirée, nous ne leur avons pas donné grand-chose. C'était assez tranquille dans mon coin.»

Après n'avoir remporté qu'un des cinq premiers matchs de la saison, la plus récente équipe à faire son entrée dans la LNH s'est ressaisie en remportant les trois derniers duels. Une situation qui plaît à l'entraîneur Gerard Gallant.

«J'ai tout aimé ce soir, s'est exclamé Gallant au terme de la rencontre. J'ai aimé la façon dont nous avons joué, j'ai aimé le jeu de puissance. Nous avons eu de bonnes chances. J'ai aimé notre jeu en général. C'était l'un de nos meilleurs matchs.»

Les Golden Knights auront l'occasion de poursuivre sur cette lancée mercredi, lorsqu'ils accueilleront les Canucks de Vancouver.