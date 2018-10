John Tortorella veut laisser Anthony Duclair s'exprimer

Agence QMI 19-10-2018 | 10h29

Conscient du talent d'Anthony Duclair, l'entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, a l'intention de laisser le jeune attaquant québécois s'exprimer librement sur la patinoire.

Duclair, qui a signé un contrat d'une saison d'une valeur de 650 000 $ avec les Blue Jackets cet été, a inscrit un but digne des jeux du mois dans la victoire de 6-3 des siens contre les Flyers de Philadelphie, jeudi.

Après avoir accepté une longue passe, il s'est lancé en attaque. Il a chuté tout près du but, mais a réussi à garder le contrôle du disque et a marqué en se relevant alors que deux joueurs adverses tentaient de l'en empêcher.

«Il a presque marqué de nouveau un peu plus tard dans le match. C'est comme si la rondelle le suivait», a affirmé Tortorella en point de presse après la rencontre.

«En tant qu'entraîneur, on a tendance à vouloir simplifier le jeu, a-t-il ajouté. Mais je dois m'enlever de son chemin et le laisser faire, car il a toutes les habiletés pour réussir.»

Un bon trio

En plus d'apprécier les performances individuelles de Duclair, Tortorella est satisfait du travail accompli par le trio que l'ancien des Remparts de Québec complète avec Alexander Wennberg et Nick Foligno.

«[Duclair] est capable de battre ses adversaires en situation de un contre un. Il a prouvé qu'il avait d'excellentes mains. Il est sur un bon trio en ce moment. Les trois membres de cette unité jouent de mieux en mieux ensemble. J'espère qu'ils vont continuer sur cette voie.»

Un sentiment partagé par Duclair. «J'ai beaucoup de chance de jouer avec [Wennberg et Foligno], a indiqué l'attaquant de 23 ans au site de la Ligue nationale. Je voudrais certainement rester avec eux. Ils ont beaucoup d'habiletés en plus d'être très intelligents. Nous avons une bonne connexion.»

En six matchs cette saison, Duclair a amassé quatre points, dont deux buts. Avant d'arriver à Columbus, il a porté les couleurs des Rangers de New York, des Coyotes de l'Arizona et des Blackhawks de Chicago.