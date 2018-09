Caroline Ouellette devient entraîneuse technique chez les Canadiennes

Agence QMI 26-09-2018 | 14h29

Au lendemain de l'annonce de la retraite de la hockeyeuse Caroline Ouellette, les Canadiennes de Montréal ont indiqué mercredi que leur ancienne attaquante agira comme entraîneuse technique au sein de l'équipe.

La femme de 39 ans continuera cependant de travailler comme adjointe chez les Stingers de l'Université Concordia et d'aider le programme national canadien en prévision de la Coupe des 4 Nations.

Avec la formation montréalaise, Ouellette mettra à profit son expérience durant les séances d'entraînement, étant d'ailleurs à l'oeuvre mardi.

«Grâce à sa passion, son intensité, et son entrain, Caroline a aidé à définir notre culture gagnante qui est au coeur de l'identité des Canadiennes. Athlète monumentale, modèle et championne de notre sport, elle a été une inspiration pour le hockey féminin à tous les niveaux au Québec et dans le monde, a déclaré dans un communiqué la directrice générale Meg Hewings. Sa présence sur la glace en tant que joueuse nous manquera, mais elle continuera d'avoir un impact sur nos athlètes et le futur du club dans son nouveau rôle.»

Gagnante de la Coupe Clarkson en 2009, 2011, 2012 et 2017, la meilleure pointeuse dans l'histoire de la Ligue canadienne de hockey féminin a totalisé 315 points, dont 184 mentions d'aide. Ouellette a aussi remporté quatre médailles d'or olympiques.