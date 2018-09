Cinq choix audacieux pour votre pool de hockey

Agence QMI 19-09-2018 | 13h46

Difficile de gagner un pool de hockey sans prendre quelques risques. Voici cinq choix audacieux à considérer en vue de votre prochain repêchage. Ces joueurs pourraient vous donner un sérieux coup de pouce, à condition de les sélectionner au moment opportun.

Claude Giroux, Flyers de Philadelphie

Points obtenus en 2017-2018 : 102

Selon le nombre de participants à votre pool, il pourrait être sélectionné dès le premier tour. Mais oserez-vous choisir Claude Giroux devant Steven Stamkos, Patrick Kane, Mark Scheifele ou Alexander Ovechkin? En 2016-2017, le joueur des Flyers avait obtenu 58 points en 82 matchs, mais voilà que Giroux en a surpris plusieurs, la saison dernière, en terminant au deuxième rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ayant récolté 102 points, un sommet depuis le début de sa carrière, il n'a été devancé que par Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton. Pourra-t-il afficher à nouveau de telles statistiques?

Max Pacioretty, Golden Knights de Vegas

Points obtenus en 2017-2018 : 37

Limités à 37 points en 64 matchs avec le Canadien de Montréal la saison dernière, l'attaquant Max Pacioretty semble filer le parfait bonheur depuis son arrivée à Las Vegas. Il y retrouve par ailleurs l'entraîneur Gerard Gallant. Sans dire que Pacioretty sera en mesure de dépasser à nouveau le cap des 60 points avec les Golden Knights, on croit qu'il pourrait s'en approcher dangereusement. Faites attention pour ne pas le repêcher trop rapidement! Une fois qu'une soixantaine d'attaquants auront été choisis, commencez à y penser!

Nico Hischier, Devils du New Jersey

Points obtenus en 2017-2018 : 52

Âgé de 19 ans, l'attaquant des Devils Nico Hischier pourrait-il être touché par ce qu'on appelle «la guigne de la deuxième année»? Ce concept demeure bien souvent un mythe, surtout lorsqu'il est question d'un premier choix au total. Hischier, qui a été l'heureux élu du repêchage de 2017, pourrait faire encore mieux qu'à sa première saison lorsqu'il a amassé 52 points. Le Suisse avait d'ailleurs conclu la dernière campagne en récoltant 21 points au cours des 28 derniers matchs. Une telle constance sur l'ensemble d'une saison lui permettrait d'obtenir plus de 60 points.

Jonathan Drouin, Canadien de Montréal

Points obtenus en 2017-2018 : 46

Le potentiel est là! D'autant plus que Jonathan Drouin risque d'évoluer à l'aile lors de la saison 2018-2019. À moins de faire partie d'un pool où les participants ont tendance à sélectionner prématurément des joueurs du Canadien de Montréal, Drouin pourrait s'avérer un excellent choix tardif. À considérer si et seulement si le nombre d'attaquants sélectionnés s'approche de la centaine. Et si votre pool compte quelques rondes supplémentaires, gardez le nom de Max Domi dans votre manche. Certains amis pourraient finir par vous envier.

Andrei Svechnikov, Hurricanes de la Caroline

Points obtenus en 2017-2018 : (il ne jouait pas dans la LNH)

Le Russe Andrei Svechnikov a été appelé deuxième au total lors du récent repêchage de la LNH. Âgé de seulement 18 ans, on le dit prêt à faire ses débuts avec les Hurricanes de la Caroline dès cette saison. En 44 matchs avec les Colts de Barrie, dans la Ligue junior de l'Ontario, il a récolté 72 points, dont 40 buts, au cours de la campagne 2017-2018. Svechnikov a disputé un premier match préparatoire avec les Hurricanes, le 18 septembre. Montrant son efficacité sur le jeu de puissance, l'attaquant a alors obtenu un but et une mention d'aide dans une victoire de 4-1 contre le Lightning de Tampa Bay.