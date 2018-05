Lars Eller permet aux Capitals de créer l'égalité en finale

Agence QMI 30-05-2018 | 23h39

Lars Eller a participé à tous les buts des siens et les Capitals de Washington ont créé l'égalité 1-1 en finale de la Coupe Stanley en défaisant les Golden Knights par la marque de 3-2, mercredi à Las Vegas.

Eller a inscrit le premier filet des siens avec moins de trois minutes à écouler à la première période. Après une belle passe de Michal Kempny, il n'a eu qu'à tirer dans une cage béante. L'ancien du Canadien de Montréal avait eu une occasion semblable dans les derniers instants du match numéro un, mais il avait raté sa chance de forcer la prolongation. Il avait terminé cette rencontre avec un différentiel de - 3.

Il a ensuite préparé le premier but de la finale d'Alex Ovechkin, pendant un avantage numérique au second tiers. Quatre minutes plus tard, il a obtenu une mention d'aide sur le premier but de Brooks Orpik depuis la saison 2015-2016.

La réplique des Golden Knights

James Neal a ouvert la marque pour les favoris de la foule à mi-chemin au premier vingt. Après avoir brillamment maîtrisé le long lobe de Luca Sbisa, il a battu Braden Holtby avec un tir des poignets parfait dans la lucarne.

Il s'agissait de son premier filet de la série. Il avait également obtenu un but contre les Penguins de Pittsburgh en finale l'an dernier, alors qu'il portait l'uniforme des Predators de Nashville. Il avait disputé toute la série avec une main fracturée.

Shea Theodore a réduit l'écart à un but en fin de deuxième période. En supériorité numérique, il a profité de la circulation devant le filet adverse pour déjouer Holtby, qui a cédé deux fois sur 39 tirs.

Son vis-à-vis, Marc-André Fleury, a failli trois fois sur 26 lancers.

Même s'ils l'ont emporté, les Capitals ont peut-être subi une lourde perte mercredi. Leur meilleur marqueur en séries, Evgeny Kuznetsov, a quitté la rencontre en première période après avoir été rudement mis en échec par Brayden McNabb. Il semblait blessé au bras gauche.

Le match numéro trois sera disputé samedi à Washington.

Voici les faits saillants du match.

1re période

00:00 - Début du match

07:58 - BUT - Pour un 6e match de suite, les Golden Knights ouvrent la marque, cette fois par l'entremise de James Neal. 1-0 Vegas. Des aides pour Luca Sbisa et Colin Miller.

16:43 - T.J. Oshie (WAS) et Deryk Engelland (VGK) sont punis pour rudesse.

17:27 - BUT - Lars Eller marque à 4 contre 4. C'est l'égalité 1-1. Des aides pour Michal Kempny et Andre Burakovsky.

20:00 - Fin de la 1re période. C'est l'égalité 1-1.

2e période

00:00 - La rencontre recommence.

02:04 - Brooks Orpik (WAS) est chassé pour un coup illégal à la tête de James Neal.

05:13 - Alex Tuch (VGK) est puni pour un double-échec aux dépens de John Carlson.

05:38 - BUT - Alex Ovechkin profite d'une supériorité numérique pour enfiler son 1er but de la finale. 2-1 Washington. Des aides pour Lars Eller et Nicklas Backstrom.

09:41 - BUT - Brooks Orpik marque son 1er but en plus de deux ans (à voir dans la vidéo ci-dessus). 3-1 Washington. Sur la séquence, Lars Eller obtient son 3e point de la soirée.

10:10 - Ryan Reaves (VGK) est puni pour rudesse.

11:42 - Dmitry Orlov (WAS) est chassé pour avoir accroché Ryan Carpenter.

17:27 - T.J. Oshie (WAS) est puni pour un geste d'obstruction aux dépens de Colin Miller.

17:47 - BUT - Shea Theodore réduit l'écart à 3-2 pour les Golden Knights.

20:00 - Fin de la 2e période. 3-2 Washington.

3e période