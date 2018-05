Victoire de 3-0 en finale aux dépens des Pats de Regina - Le Titan sacré champion

Mario Morissette 28-05-2018 | 00h06

REGINA | Le Titan d'Acadie-Bathurst a remporté la coupe Memorial, dimanche, devant une salle comble de 6484 spectateurs au Brandt Centre.

Les protégés de l'entraîneur en chef Mario Pouliot ont vaincu les Pats de Regina par le pointage de 3-0. « C'est incroyable ! Quand nous avons commencé la saison, les attentes étaient élevées : notre objectif était de gagner notre dernier match. Je suis tellement fier de mes joueurs », a dit Mario Pouliot.

« On a joué tout un match. Le résultat final nous a rendu justice, car nous avons dominé à l'exception d'une dizaine de minutes en début de troisième période.

« Je suis content pour nos propriétaires, notre directeur général, Sylvain Couturier, et heureux de ramener la coupe à Bathurst pour nos partisans.

« Notre victoire donne de l'espoir à toutes les autres équipes. Nous sommes actifs dans le plus petit marché de la ligue. Ça n'a pas été toujours facile depuis quatre ans. Aujourd'hui, nous sommes récompensés », a ajouté Pouliot.

Il s'agissait du premier triomphe d'une équipe de la LHJMQ à la finale de la Ligue canadienne depuis celle des Mooseheads de Halifax, en mai 2013.

C'était la douzième conquête de l'histoire du circuit Courteau, la troisième par une formation ayant pignon sur rue dans les provinces de l'Atlantique.

« Match presque impeccable »

Sans les prouesses magiques du gardien Max Paddock, les hôtes de la compétition n'auraient plus été dans le coup après les vingt premières minutes du match. L'adolescent masqué a été bombardé de plus de 44 rondelles.

« Nous venons de remporter le trophée le plus difficile à gagner au hockey. Nous avons joué un match presque impeccable. Je suis tellement fier de mes coéquipiers. Je vais m'ennuyer d'eux», a dit le capitaine du Titan, Jeffrey Truchon-Viel, qui a amassé dix points en quatre matchs durant le tournoi.

« J'aime les matchs avec beaucoup de pression et je réussis toujours à élever mon jeu d'un cran. »

« Mission accomplie »

Le Titan s'est longtemps accroché à une mince avance d'un but, le gardien des Pats Max Paddock jouant avec beaucoup d'aplomb. « Après la deuxième, j'ai demandé aux gars de ne pas se laisser gagner par la frustration. Les Pats compactaient leur enclave et nous devions amener la rondelle vers le filet. Chapeau aux gars, on est passé à travers de la tornade », a précisé Mario Pouliot.

Le défenseur de 20 ans Olivier Galipeau a tourné la page sur une carrière junior de cinq saisons. « Je termine ma carrière en remportant la coupe Memorial. Je ne pouvais espérer meilleur scénario. Quand j'ai joint le Titan durant la période des Fêtes, l'objectif de la direction était clair : nous devions gagner notre dernier match de la saison. Mission accomplie. »

Adam Holwell, Samuel Asselin et Ethan Crossman (filet désert) ont marqué les buts du Titan.

« C'est fantastique. Je suis tellement fier de notre équipe. Nous sommes restés fidèles à notre plan de match. Nous avons hâte de renouer avec nos partisans à Bathurst et de parader avec les deux trophées. Ce sera tout un party mardi », a déclaré Noah Dobson.

Peu affairé durant les quarante premières minutes, le gardien Evan Fitzpatrick a sauvé les fesses de ses potes en troisième. Récepteur de 28 tirs, Fitzpatrick a signé le 3e jeu blanc en finale d'un tournoi de la Coupe Memorial.

En deux lignes

Sam Steel, des Pats, a été désigné le joueur par excellence du tournoi... Les Knights de London, édition de 2005, ont été désignés l'équipe par excellence du siècle parmi les celles qui ont remporté la coupe Memorial. Les Blazers de Kamloops (1995), l'Océanic de Rimouski (2000) et les Mooseheads de Halifax (2013) étaient les autres finalistes.

Pas le temps de souffler

L'organisation du Titan à l'exemple des officiers de la ligue, voire les rares représentants des médias québécois affairés à la couverture du tournoi de la coupe Memorial, n'aura pas beaucoup de temps pour décanter les deux dernières semaines dans la capitale de la Saskatchewan.

Dimanche soir, les sacs d'équipement des joueurs, les bâtons et les coffres de matériel du Titan ont été chargés à bord d'un avion nolisé pour le retour à Bathurst. Les joueurs s'envoleront lundi matin et l'atterrissage à Bathurst est prévu en début de soirée.

Mardi, le Titan paradera dans les rues de la ville pour saluer ses partisans une dernière fois.

La semaine dernière, le directeur général du Titan, Sylvain Couturier, qui planifiait déjà le retour des joueurs à leur domicile, mettra le cap vers Shawinigan mercredi, où les directeurs généraux des clubs de la LHJMQ tiendront en après-midi leur première réunion dans le cadre des assises annuelles.

Salariés ou étudiants ?

Ces assises qui se termineront par la séance de repêchage samedi au Centre Gervais Auto, lanceront les célébrations du 50e anniversaire du circuit Courteau et des Cataractes, la plus vieille concession de la ligue.

Par ailleurs, mardi, le commissaire, Gilles Courteau, et ses conseillers juridiques assisteront à une séance de consultations particulières du projet de loi 176 qui modifiera plusieurs articles de la Loi sur les normes du travail.

La LHJMQ s'intéresse particulièrement à l'article 3 qui confirmera que les joueurs sont avant tout des étudiants et non des salariés. L'article en question est libellé comme comme suit sur les documents de la commission de l'économie et du travail: « Un athlète dont l'appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d'un programme de formation scolaire. »

En deux lignes

C'était la première fois depuis 2004 qu'une équipe hôtesse de la WHL croisait le fer avec les champions de la LHJMQ. Les Rockets de Kelowna avaient alors défait les Olympiques de Gatineau par 2-1.

La dernière fois que les LHJMQ et la WHL s'étaient affrontées en finale : 2013, lorsque les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Winterhawks de Portland par 6-4 à Saskatoon.

Les Pats ont raté la chance de devenir le 11e club hôte à remporter la coupe Memorial depuis 1983. La dernière conquête des Pats date de 1974. Ils avaient alors vaincu les Remparts de Québec à Edmonton.

À sa deuxième participation au tournoi (1999), le Titan a signé sa première victoire.