Sidney Crosby se réjouit pour Marc-André Fleury

Agence QMI 25-05-2018 | 11h31

S'il digère encore l'élimination des Penguins de Pittsburgh au deuxième tour des séries éliminatoires, Sidney Crosby se montre heureux pour son ancien coéquipier Marc-André Fleury, gardien des Golden Knight de Las Vegas.

«Je suis heureux pour lui, a indiqué Crosby, questionné sur Fleury par le site web The Athletic. Il a beaucoup de plaisir et en tant qu'ami qui a longtemps joué avec lui, c'est merveilleux de le voir bien faire.»

Le gardien québécois a effectivement grandement aidé les Golden Knights à atteindre la finale de la Coupe Stanley en conservant une moyenne de buts alloués de 1,68 et un taux d'efficacité de ,947 en 15 matchs depuis le début des séries.

«C'est une personne fantastique qui travaille très fort et il est un élément important dans les succès de son équipe présentement», a lui-même noté Crosby.

On devine que le capitaine des Penguins se rangera derrière Fleury et les Golden Knights pour la finale. D'autant plus que la formation de Pittsburgh a été éliminée par les Capitals de Washington, autres finalistes de 2018.