Jaromir Jagr disputera une 30e saison de hockey professionnel

Agence QMI 15-05-2018 | 15h41

L'attaquant Jaromir Jagr a signé un contrat d'une saison avec le Rytiri Kladno, l'équipe de sa ville natale en République tchèque.

Le joueur de 46 ans a annoncé le tout par le biais de propos relayés mardi par le magazine «The Hockey News».

Jagr est également propriétaire de cette formation de deuxième division pour laquelle il a récolté quatre mentions d'aide en cinq rencontres en 2017-2018, après un passage de 22 parties chez les Flames de Calgary dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L'ancienne gloire des Penguins de Pittsburgh et futur membre du Temple de la renommée patinera donc pour une 30e saison chez les professionnels. Vingt-quatre de ces campagnes ont été passées en Amérique du Nord.

Le HC Kladno a annoncé le retour de Jagr sur la glace en même temps que la présentation du nouveau personnel d'entraîneurs du club.

Des problèmes de genou ont limité Jagr à seulement sept points avec les Flames ce qui a éventuellement mené à son départ vers Kladno.

D'aucuns estiment indique que la carrière dans la LNH du quadragénaire et multiple recordman est derrière lui, et ce, pour de bon après 1733 rencontres, 766 buts, 1921 points, deux coupes Stanley, cinq trophées Art-Ross, un trophée Hart et 13 invitations au match des étoiles en deux séjours séparés.