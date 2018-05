Mondial de hockey : le Canada semble fin prêt

Agence QMI 01-05-2018 | 13h06

La formation canadienne a inscrit trois buts en un peu plus de cinq minutes en deuxième période pour lessiver la Lettonie au compte de 6-1, mardi, à Riga, dans le cadre d'un match préparatoire au Championnat du monde de hockey.

Avec une égalité de 1-1, les Québécois Anthony Beauvillier et Pierre-Luc Dubois ont lancé leur pays en avant pour de bon. Jean-Gabriel Pageau a ensuite marqué le premier de ses deux filets du jour. Le capitaine Connor McDavid a aussi enfilé l'aiguille, tout comme son coéquipier des Oilers d'Edmonton Ryan Nugent-Hopkins. Colton Parayko a amassé trois mentions d'aide.

Rodrigo Abols a été le seul joueur letton ayant touché la cible.

Devant la cage des gagnants, Darcy Kuemper et Curtis McElhinney ont réalisé 15 et 12 arrêts, respectivement. À l'autre bout de la patinoire, Kristers Gudlevskis et Matiss Edmunds Kivleneks ont été bombardés de 46 tirs.

L'équipe de l'unifolié amorcera le tournoi vendredi avec un duel contre les États-Unis.