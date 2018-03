Les Sénateurs donnent une chance à Andrew Sturtz

Agence QMI 28-03-2018 | 15h28

Les Sénateurs d'Ottawa ont accordé un contrat de débutant de deux ans à l'attaquant Andrew Sturtz, mercredi.

L'entente sera valide à compter de la prochaine campagne.

Le joueur de 23 ans a été le meilleur marqueur de l'Université Penn State de la NCAA au cours de la dernière saison avec 40 points, incluant 14 buts, en 37 rencontres.

«Andrew est un joueur qui a suscité notre intérêt depuis un certain temps, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. Il est un joueur talentueux et compétitif pouvant évoluer autant au centre qu'à l'aile. En plus d'être talentueux, il est aussi le type de joueur de caractère que nous recherchons.»

Sturtz est le meneur de l'histoire de Penn State avec 54 buts.