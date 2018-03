Une équipe canadienne d'élite au Mondial de hockey?

Agence QMI 28-03-2018 | 11h14

L'équipe qui représentera le Canada lors du prochain Championnat mondial de hockey, à Copenhague au Danemark, pourrait en être une d'élite.

En effet, plusieurs joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être déjà écartés de la course aux séries éliminatoires à ce temps-ci de l'année pourraient décider de porter l'uniforme du Canada, du 4 au 20 mai.

Parmi ce nombre, il y a notamment le capitaine des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, ainsi que celui des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews. Il est possible d'ajouter les noms de Tyler Seguin, Jamie Benn, John Tavares, Mathew Barzal, Dougie Hamilton, Sean Monahan et Carey Price.

De plus, quelques équipes qui sont toujours dans la course pourraient «offrir» de belles options aux directeurs généraux de la formation canadienne, Martin Brodeur et Sean Burke, si elles ne parviennent pas à se qualifier pour les séries.

Si l'Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles et les Devils du New Jersey, par exemple, ne participent pas aux séries, le Canada pourrait alors contacter les Nathan MacKinnon, Tyson Barrie, Drew Doughty, Jake Muzzin et Taylor Hall.

Cependant, voici à quoi pourrait ressembler l'équipe canadienne en ne prenant aucun joueur des équipes qui sont toujours au plus fort de la course aux séries et en considérant que chaque joueur accepterait l'invitation de Brodeur et Burke.

Attaquants

Tyler Seguin - Connor McDavid - Jamie Benn

Josh Bailey - John Tavares - Mathew Barzal

Sean Monahan - Jonathan Toews - Mark Stone

Matt Duchene - Ryan O'Reilly - Brendan Gallagher

Défenseurs

Mark Giordano - Dougie Hamilton

Duncan Keith - Brent Seabrook

T.J. Brodie - Mike Green

Gardiens

Carey Price

Cam Talbot