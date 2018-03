Hilary Knight jouera pour les Canadiennes

Agence QMI 08-03-2018 | 16h50

Les Canadiennes de Montréal ont souligné à leur façon la Journée internationale des femmes, jeudi, en annonçant l'arrivée de la joueuse vedette Hilary Knight au sein de leur équipe.

La patineuse de 28 ans a récemment remporté la médaille d'or avec les États-Unis aux Jeux olympiques. Elle se joint à la formation montréalaise afin d'aider celle-ci pendant les séries éliminatoires de 2018 de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

«J'aime la ville et j'aime ce que le hockey représente à Montréal», a déclaré la principale intéressée, quelques minutes avant de sauter sur la glace pour son premier entraînement avec la formation au Complexe sportif Claude-Robillard.

«Je suis très excitée de revenir sur la glace et de jouer devant les fabuleux partisans de Montréal! C'est toujours un honneur de pouvoir promouvoir le hockey féminin et mon objectif est d'aider Montréal à défendre son titre de Championne de la Coupe Clarkson.»

Knight a été repêchée quatrième par les Blades de Boston lors du repêchage 2012 de la LCHF. Nommée la joueuse la plus utile de la ligue et gagnante de deux Coupes Clarkson, elle a aussi porté le chandail du Pride de Boston de la NWHL pendant deux saisons, l'aidant à remporter la Coupe Isobel en 2016.

«Hilary Knight est l'une des meilleures joueuses de hockey dans le monde, et une championne pour toutes les athlètes féminines à travers le monde, a déclaré Meg Hewings, la directrice générale des Canadiennes. Nous sommes excitées de l'accueillir au sein de notre formation qui comprend un alignement étoile et de la voir jouer dans un marché passionné de hockey. Elle est une joueuse d'impact qui nous aidera à continuer d'être un club de renommée internationale.»

Une longue feuille de route

Décorée d'argent lors de ses premiers Jeux olympiques en 2010, Knight a été la plus jeune joueuse à enfiler le chandail des Américaines à l'âge de 20 ans. Elle a fait ses débuts sur la scène internationale en 2007 à 17 ans et a participé à neuf Championnats du monde de hockey sur glace féminin, aidant son pays à gagner sept médailles d'or et deux d'argent.

L'attaquante est la troisième joueuse autonome américaine à se joindre à une équipe de la LCHF cette saison, incluant Megan Bozek, qui est un pilier défensif du Thunder de Markham, et l'attaquante étoile Alex Carpenter, repêchée par le Red Star de Kunlun.

La nouvelle acquisition des Canadiennes devrait prendre part au match de dimanche contre l'Inferno de Calgary au Complexe sportif Bell de Brossard.