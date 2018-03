Meilleur gardien de l'histoire : Patrick Roy devance Martin Brodeur, Dominik Hasek... et Carey Price

Agence QMI 07-03-2018 | 11h48

L'ancien du Canadien de Montréal Patrick Roy est le meilleur gardien de l'histoire, devant le Québécois Martin Brodeur, selon un sondage mené auprès des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ce scrutin effectué par le syndicat des joueurs du circuit Bettman - dont les résultats ont été dévoilés mardi - révèle que Roy a obtenu 39,3 % des voix, comparativement à 33,2 % pour Brodeur, le meneur de la ligue avec 691 victoires en saison régulière. Par ailleurs, 13,6 % des 361 votes ont été décernés à Dominik Hasek.

Même si sa carrière est loin d'être terminée et qu'il ne compte aucune coupe Stanley à son actif, le gardien du Tricolore Carey Price occupe le quatrième rang dans cette catégorie avec 3,0 % des votes, à égalité avec Ken Dryden. Celui-ci a soulevé le gros trophée six fois durant sa carrière, en plus de mettre la main sur le Vézina à cinq reprises ainsi que sur le Calder et le Conn-Smythe.

Gretzky et Orr, sans surprise

Chez les attaquants, le célèbre Wayne Gretzky est considéré le meilleur de tous les temps en vertu d'un total de 72,7 % des voix. L'ex-capitaine des Penguins de Pittsburgh Mario Lemieux (11,3 %) est deuxième, devant son dauphin et actuel détenteur du «C», Sidney Crosby (4,9%). Un autre ancien porte-couleurs de la formation de la Pennsylvanie, Jaromir Jagr (3,1 %), est quatrième, suivi de Peter Forsberg (2,3 %).

En défense, l'octuple récipiendaire du trophée Norris, Bobby Orr, est dans une classe à part. L'ex-arrière des Bruins de Boston domine largement avec 61,0 % des votes. Nicklas Lidstrom (29,1 %) est deuxième au sondage, alors que Raymond Bourque (2,6 %), Paul Coffey (1,8 %) et Scott Niedermayer (1,3 %) ont obtenu la faveur de quelques votants.

Par ailleurs, Forsberg a été l'idole du plus grand nombre de joueurs appelés à se prononcer. Avec 8,4 % des suffrages, il était plus aimé que Steve Yzerman (8,2 %) et Joe Sakic (7,4 %). Enfin, les participants ont identifié Gretzky (13,4 %) comme celui qu'ils voudraient avoir comme coéquipier en premier lieu. Dans cette catégorie comprenant les joueurs actifs et retraités, le numéro 99 devance Crosby (8,0 %) et Lemieux (6,3 %).