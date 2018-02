Sensation de déjà-vu pour Kevin Poulin Noreau et Poulin font gagner le Canada

Mathieu Boulay 21-02-2018 | 23h39

GANGNEUNG | Après avoir sauté sur la glace durant la rencontre entre le Canada et la Finlande en relève de Ben Scrivens, le gardien Kevin Poulin a possiblement eu l'impression de faire un retour dans le temps.

Ce n'était pas la première fois que le Québécois venait en relève d'un partant qui tombait au combat en raison d'une blessure. Lors du tournoi de la Coupe Spengler en décembre dernier, Poulin a été nommé partant d'Équipe Canada après une blessure à Barry Brust lors du premier match.

Par la suite, il avait brillé devant sa cage pour permettre à la formation canadienne de remporter l'événement.

Est-ce qu'on assistera au même scénario aux Jeux de Pyeongchang ?

Difficile à dire, mais à toutes ses conquêtes sur la scène internationale, le Canada a toujours eu un gardien au sommet de son art. Mercredi, contre la Finlande, il était en contrôle de ses émotions même s'il s'est amené dans une situation délicate.

Poulin a fait plusieurs arrêts importants pour permettre au Canada de s'accrocher à sa mince avance en fin de match. Il pourrait écrire une belle histoire d'ici la fin du tournoi olympique si on lui donne la chance de poursuivre sur sa lancée.

« Il faut toujours être préparé à ce type de situation et ce, peu importe la rencontre, a indiqué Poulin après la rencontre. J'étais prêt à sauter sur la patinoire si l'entraîneur avait besoin de moi.

« Pour mon premier arrêt sur le lancer sur réception du Finlandais, j'ai simplement suivi la rondelle des yeux. Lorsque tu arrives dans le milieu d'un match, tu ne dois pas trop penser à ce qui peut arriver ou essayer de trop en faire. Je n'étais pas plus détendu parce que le travail n'était pas terminé. »

Longue route

L'an dernier, à pareille date, Poulin défendait la cage du Barys Astana, dans la KHL. Dans quelques jours, il pourrait mettre la main sur une médaille olympique. Comme quoi il ne faut jamais abandonner ses rêves.

« Je ne croyais pas être ici, a affirmé le gardien. C'est la chance d'une vie qui se présente à moi. Ce sont les Jeux olympiques, c'est très gros.

« Lorsqu'on a amorcé les JO, notre objectif était de remporter l'or et on va continuer de se concentrer là-dessus. »

GANGNEUNG | On s'attendait à ce que le Canada ait besoin de toutes leurs ressources pour venir à bout de la Finlande en quarts de finale du tournoi olympique. C'est le scénario qui s'est produit et ce sont les Québécois Maxim Noreau et Kevin Poulin qui ont permis aux représentants canadiens d'avoir le dernier mot.

Noreau a marqué le seul but de la rencontre, dès la première minute de la troisième période, pour permettre à son équipe d'arracher un gain de 1-0 contre leurs rivaux finlandais devant un aréna à moitié rempli.

Le Montréalais a profité d'une mise en jeu gagnée par Eric O'Dell pour battre le gardien Mikko Koskinen avec un boulet de canon de la ligne bleue.

«À date, c'est mon plus gros but, mais le tournoi n'est pas encore terminé, a expliqué Noreau après la rencontre à Radio-Canada. Je ne vais jamais l'oublier.»

Pour ce qui est de Poulin, il a bloqué tous les tirs dirigés vers lui alors qu'il est venu en relève du partant Ben Scrivens au deuxième vingt. Celui-ci a été forcé de quitter le match en raison d'une blessure au haut du corps après une collision avec Veli-Matti Savinainen.

Poulin a répondu présent et il s'est démarqué dès son entrée en scène. Il a volé un but à un attaquant finlandais lors d'un avantage numérique dès son premier tir. L'ancien gardien des Islanders de New York a étiré la jambière sur un lancer sur réception. À compter de ce moment, il a pris confiance tout comme le reste de son équipe.

Au total, les deux gardiens de l'unifolié ont repoussé un total de 21 lancers pour obtenir un jeu blanc fort important.

Lent départ

Pourtant, la formation canadienne n'avait pas connu un départ convaincant alors que les Finlandais ont obtenu les meilleures chances de marquer lors de la première moitié du match même s'ils avaient moins de tirs au but au tableau indicateur.

À un certain moment, on se serait crû à un match du Canadien. Les trois premiers trios canadiens avaient de la difficulté à s'imposer à égalité numérique que ce soit sur les plans tactique ou physique. Seul le quatrième donnait signe de vie avec de l'intensité et de l'ardeur au travail.

Puis, après le but de Noreau, on a senti que le vent a changé de côté et le Canada a repris des couleurs.

«On a senti un peu de soulagement sur le banc, a ajouté Noreau. Notre niveau de compétition s'est élevé à un autre niveau. On a eu plus de chances de marquer. Les gars se sont sacrifiés pour préserver l'avance en fin de rencontre.»

Contre l'Allemagne

Pendant ce temps, dans un match disputé à l'aréna Kwandong, l'Allemagne a créé une surprise de taille en battant la Suède, l'une des formations favorites du tournoi, au compte de 4-3 en prolongation.

Patrick Reimer a propulsé son équipe à une première demi-finale olympique avec un filet dès la deuxième minute lors de quatrième période.

Le Canada se mesurera donc à l'Allemagne en demi-finale, vendredi, à 7h10 (heure du Québec).