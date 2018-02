Eeli Tolvanen à surveiller

Agence QMI 20-02-2018 | 12h09

L'équipe canadienne de hockey masculin devra avoir à l'oeil le jeune attaquant Eeli Tolvanen, mercredi, lors des quarts de finale contre la Finlande aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

L'espoir des Predators de Nashville connaît tout un tournoi en Corée du Sud. Le joueur de 18 ans trône au sommet de la compétition avec neuf points, dont trois buts, en quatre rencontres. Ses plus proches poursuivants sont le Slovène Jan Mursak et son compatriote finlandais Petri Kontiola, avec six points chacun.

En janvier dernier, le directeur général des Predators, David Poile, avait mentionné que Tolvanen pourrait faire le saut dans la Ligue nationale de hockey dès cette saison, après sa campagne dans la Ligue continentale (KHL).