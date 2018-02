Le Canada complète sa phase préliminaire dimanche matin contre la Corée - Déçus mais pas découragés Une vitrine pour la LNH

Mathieu Boulay 17-02-2018 | 20h54

GANGNEUNG | Après avoir remporté un gain convaincant contre la Suisse, le Canada n'a pas livré une performance aussi efficace contre la République tchèque. Il faut maintenant se demander quelle équipe se présentera dans les prochains matchs.

Deux matchs, deux identités. La formation canadienne a démontré certaines lacunes défensives qu'on n'avait pas été en mesure de constater contre la Suisse. Et qu'on ne verra probablement pas dans le match de dimanche matin contre la Corée.

La République tchèque a exposé l'unité défensive en mettant une pression constante sur elle. Pour une raison qu'on ignore, les arrières canadiens ont semblé surpris par cette stratégie et ils ont pris plusieurs mauvaises décisions avec la rondelle.

Pourtant, la majorité d'entre eux sont mobiles et sont capables de sortir la rondelle de la zone avec aisance.

Ç'a été notable en troisième période, où les Tchèques ont eu l'avantage au chapitre des occasions de marquer. Avec plus de chance, ils auraient pu marquer un ou deux buts et se sauver avec la victoire.

L'entraîneur-chef de l'équipe canadienne, Willie Desjardins, devra trouver des solutions en prévision de la ronde éliminatoire qui s'amorce mercredi. Si ce n'est pas le cas, on peut être assurés que les autres pays tenteront la même tactique jusqu'à la fin du tournoi.

« C'est sûr que c'est décevant, mais dans un tournoi comme celui-là, tu dois demeurer positif, a indiqué Maxim Lapierre. Peu importe le résultat de ton match, c'est sûr que tu vas jouer contre une bonne équipe lors du prochain. »

« Comme on l'a vu lors des premiers jours du tournoi, tout peut arriver, a souligné Chris Lee. On doit y aller une rencontre à la fois. Il faut tenter de jouer le dernier du tournoi et d'avoir un sourire lors de la conclusion. »

La différence

À certains moments du match contre la République tchèque, on a constaté la différence qui existe entre les joueurs qui participent aux Jeux olympiques et ceux de la LNH. C'est dans les petits détails que c'est plus évident.

Par exemple, lors d'un avantage numérique de deux hommes, le Canada avait une belle chance de porter un dur coup à ses adversaires avec une égalité de 2 à 2. L'unité est parvenue à s'installer dans la zone adverse.

Toutefois, le manque de précision de certaines passes a fait avorter des jeux intéressants qui se dessinaient autour du bloc défensif. Dans les prochains matchs, c'est ce type de chose qui pourrait faire la différence entre un podium ou avoir les mains vides à la fin des JO.