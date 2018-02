Plusieurs joueurs canadiens avaient profité de leur présence aux Jeux de Lillehammer pour se faire un nom - Une vitrine pour la LNH

Mathieu Boulay 17-02-2018 | 20h46

GANGNEUNG | La dernière fois que les joueurs de la LNH étaient absents aux Jeux olympiques, l'équipe canadienne était formée de joueurs amateurs et d'anciens pros. Plusieurs d'entre eux avaient profité de la vitrine internationale pour se faire remarquer par les recruteurs du circuit Bettman.

Lorsqu'on consulte la liste des joueurs qui avaient remporté la médaille d'argent à Lillehammer en 1994, un total de 16 joueurs (voir tableau) avaient obtenu une opportunité dans la LNH après avoir pris part au tournoi olympique. C'est un pourcentage très élevé quand on pense qu'une formation est composée d'une vingtaine de patineurs.

Aux Jeux de Pyeongchang, certains joueurs ne le disent pas ouvertement, mais ils aimeraient bien obtenir une deuxième chance dans la LNH avec une bonne prestation. Parmi ceux-ci, il y a le gardien Kevin Poulin.

Après un séjour de six saisons dans les organisations des Islanders de New York et du Lightning de Tampa Bay, il a pris la direction de la KHL en 2016. Puis, cette année, il a commencé sa saison en Autriche avant de s'entendre avec la formation de Kloten, dans la Ligue de Suisse.

« Après avoir remporté la coupe Spengler, j'ai eu beaucoup d'offres et ça m'a ouvert quelques portes, a expliqué Kevin Poulin lors d'une entrevue avec Le Journal de Montréal. Pour mon départ de l'Autriche, j'avais une clause dans mon contrat que je pouvais quitter pour un autre circuit, et celui de la Suisse en faisait partie. »

Pas dans la rue

Âgé de 27 ans seulement, Poulin serait prêt à écouter des propositions des équipes de la LNH. Cependant, il ne reviendrait pas à n'importe quelle condition.

« C'est une option, a souligné le Québécois. Jouer pour Équipe Canada, on ne se cachera pas que ça peut ouvrir des portes. Toute la planète écoute les Jeux olympiques.

« Je suis convaincu que beaucoup de formations et de recruteurs de la LNH vont écouter les matchs. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et en plus, la saison finit tôt en Suisse. »

Lorsqu'il a décidé de joindre les rangs de la KHL, Poulin n'avait pas été en mesure de dénicher ce qu'il souhaitait : un contrat à un volet dans la LNH.

« Mes attentes n'ont pas changé, a-t-il indiqué. Pour le moment, je joue en Europe et je ne suis pas dans la rue. »

Fier de jouer pour le Canada

En attendant que le téléphone sonne, Poulin a un tournoi à disputer avec la formation canadienne. Au moment d'écrire ces lignes, il n'avait pas eu la chance de garder son premier match aux JO.

S'il parvient à le faire, c'est une belle histoire qui se concrétisera. Avant de prendre part à des tournois internationaux et de se tailler une place au sein de l'équipe olympique dans les derniers mois,

Hockey Canada ne lui avait fait signe que pour faire partie de l'équipe des moins de 18 ans. Toutefois, ça ne dérange pas le gardien.

« Les Olympiques, c'est un tournoi extraordinaire et c'est un très grand honneur de pouvoir y participer. C'est une grande fierté de représenter notre pays.

« Je suis content de pouvoir côtoyer des athlètes avec qui je m'entraîne pendant l'été, comme Mikaël Kingsbury ainsi que le couple de patineurs Tessa Virtue et Scott Moir. Ils ont déjà gagné une médaille d'or, mais j'aimerais bien en gagner une pour la rapporter au gym. »

Des JO à la LNH

Les joueurs ayant évolué dans le circuit Bettman après leur participation aux Jeux de Lillehammer (1994) :