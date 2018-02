L'ancien attaquant du CH est un joueur différent de celui qu'il était à Montréal - La maturité de Maxim Lapierre

Mathieu Boulay 16-02-2018 | 22h53

GANGNEUNG | À 25 ans, Maxim Lapierre portait les couleurs du Canadien et il aimait bien provoquer les choses sur la patinoire, avec une bonne mise en échec ou une injure bien placée après le coup de sifflet. Sept ans plus tard, l'attaquant québécois est un joueur bien différent, au point où il a été capable de se tailler une place au sein de l'équipe canadienne.

Après la fin de son association avec les Penguins de Pittsburgh en 2015, Lapierre a décidé de s'expatrier en Europe pour des raisons sportives et familiales. À son arrivée sur le Vieux Continent, il n'a eu d'autre choix que de modifier des choses sur et à l'extérieur de la patinoire.

« L'âge et l'expérience changent beaucoup de choses, a expliqué Maxim Lapierre au Journal de Montréal. Je suis parti d'un jeune qui appréciait ses premiers moments dans la LNH à Montréal à un père de famille qui joue en Europe. La nature fait que tu mûris beaucoup.

« Pour moi, être aux Jeux olympiques, c'est la cerise sur le sundae. »

Cette maturité, il la doit possiblement à son mariage avec sa femme Natasha et à la naissance de ses deux filles Milya et Lexie. Ces événements marquants finissent toujours par changer la vision d'une personne, et Lapierre n'est pas différent des autres sur ce point.

Des qualités de marqueur

Lapierre s'est beaucoup assagi comparativement à ce qu'il était dans ses années plus tumultueuses sur les patinoires du circuit Bettman. La preuve, c'est qu'il a inscrit 33 points en 47 rencontres avec Lugano, dans la Ligue nationale de Suisse, cette saison.

« J'ai toujours écouté ce que l'entraîneur me demandait, a précisé l'attaquant de 32 ans. Dans la LNH, on voulait que je sois un agitateur et c'est ce qui me permettait de garder mon emploi.

« En Europe, je suis un joueur de premier ou deuxième trio avec des présences sur l'avantage numérique. Par contre, comme dans le temps, je suis aussi utilisé pour les mises en jeu et ma robustesse. Pour ce qui est de l'histoire de parler aux autres joueurs sur la patinoire, ça fait partie du passé et ça ne fait plus partie de mon plan comme avant. »

Le rôle d'agitateur n'était pas facile à l'époque où Lapierre le pratiquait dans la LNH. À plusieurs reprises, les hommes forts lui couraient après sur la glace afin de lui faire un mauvais parti. Il avait toujours le bon mot et le sourire pour faire perdre les pédales à ses adversaires.

« J'étais à l'aise parce que je l'ai fait pendant toute ma carrière dans la LNH, a souligné Lapierre. Est-ce que c'est la première chose que je voulais faire ? Non. Lors de tes premiers camps, il y a 60 gars qui se battent pour une place sur le quatrième trio.

« Tu essayes toujours de te démarquer avec quelque chose de spécial. »

Aucun regret

Il est fier de dire qu'il n'a presque jamais raté de matchs après avoir été retranché de l'une de ses cinq formations sans être blessé.

« Je ne regrette rien, car je considère que j'ai eu beaucoup de plaisir et une belle carrière, a-t-il ajouté. Certes, j'ai mis mes qualités offensives dans le garde-robe pour quelques années.

« Les gens oublient souvent que j'ai eu une saison de 15 buts avec le Canadien (saison 2008-2009). Je croyais que je pourrais bâtir là-dessus, mais ce n'est pas le rôle qu'on me demandait. »

Quoi qu'il en soit, Maxim Lapierre est maintenant un homme et un hockeyeur heureux. S'il pouvait ajouter une médaille olympique autour de son cou la semaine prochaine, ce serait le comble du bonheur pour lui.

Aucune amertume envers le CH

Lorsqu'il fait le bilan de son séjour de plus de cinq saisons dans l'organisation du Canadien, Maxim Lapierre a de la difficulté à trouver des choses négatives à dire.

Après tout, il a presque passé la moitié de sa carrière dans la LNH avec le Tricolore, soit 293 rencontres sur 614. Et les partisans aimaient bien son énergie et sa fougue.

« J'ai tout adoré de mon aventure avec le Canadien », a souligné Maxim Lapierre.

Son seul mauvais souvenir est possiblement la transaction qui l'a fait passer aux Ducks d'Anaheim, le 31 décembre 2010. Pour ceux qui veulent le savoir, le Canadien avait obtenu le défenseur Brett Festerling et un choix de repêchage.

« Est-ce que j'aurais aimé rester au lieu d'être échangé la veille du jour de l'an en Floride ? J'aurais aimé que ça se passe d'une autre manière. Pour moi, j'ai toujours été fier de dire que j'ai joué pour le Canadien et c'est important de garder la tradition d'avoir toujours le logo tatoué sur le coeur. »

En raison du décalage horaire, l'attaquant n'a pas souvent la chance de regarder les rencontres de son ancienne équipe. Il se contente de regarder les faits saillants, mais il est au courant de la situation actuelle chez le Canadien.

« C'est ce qui rend le hockey merveilleux à Montréal, a souligné Lapierre. J'ai toujours aimé me servir de la pression pour l'utiliser de la bonne façon. On dit que c'est un marché difficile, mais les amateurs veulent que l'équipe gagne et ils sont toujours derrière nous.

« Quand tu embarques sur la patinoire, il est impossible de ne pas avoir de l'énergie et de la passion. »

Il devrait passer le message aux joueurs du Tricolore qui semblent avoir jeté l'éponge pour la saison actuelle.

Ses filles avant la LNH

Lorsqu'un joueur décide d'accepter une offre d'une ligue européenne, il sait que c'est la fin de son aventure dans la LNH. Dans certains cas, c'est une pilule qui est difficile à avaler.

Mais ça n'a pas été le cas pour Lapierre.

« J'ai toujours pensé que ce serait difficile à faire, a-t-il expliqué. Puis, quand tu as des enfants, ça change complètement la donne.

« La LNH est toujours ta raison de vivre et tu n'as rien d'autre dans la tête. Cependant, lorsque tu vois tes filles, la LNH passe deuxième. C'est en grande partie pour cette raison que je suis allé en Europe. En Suisse, on voyage très peu et on dort toujours à la maison.

«De voir grandir ma famille, c'était ce qui était le plus important pour moi. »