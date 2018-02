Les Américaines dominent, les Canadiennes l'emportent - Ça va en prendre plus que ça... Les Canadiennes battent les Américaines

GANGNEUNG | Les chances sont bonnes pour que les Canadiennes rencontrent une fois de plus les Américaines en finale du tournoi olympique. Mais si ça devait arriver, elles devront connaître une meilleure performance que dans leur duel de la ronde préliminaire.

Les Canadiennes ont emporté une cinquième victoire de suite en matchs internationaux contre leurs éternelles rivales, jeudi, par le score de 2 à 1. Mais ce sont ces dernières qui ont dicté le tempo de la rencontre et dominé largement au chapitre des tirs au but (44 contre 23).

« Geneviève a été incroyable, s'est réjouie Mélodie Daoust. Elle a travaillé si fort pour être ici. Elle est si forte mentalement. On a pu s'en rendre compte sur le tir de pénalité. Tout simplement fantastique. »

Dès le début de la troisième période, les Américaines ont réduit l'écart sur un excellent jeu individuel de Kendall Coyne, qui est passée à travers la défense canadienne pour filer jusqu'à Lacasse et lui glisser la rondelle entre les jambières.

« Geneviève a été incroyable et notre jeu de puissance nous a procuré un but.

« Par contre, il y a des points de notre jeu qu'on doit améliorer et c'est ce que nous allons nous appliquer à faire au cours des prochains jours.

« Entre autres, il va falloir qu'on génère plus d'attaques et qu'on dirige plus de rondelles au filet. Il va aussi falloir qu'on limite les chances de marquer qu'on accorde à nos adversaires. »