«Ma femme me demandait si j'allais revenir et habituellement, elle a raison» - Mike Fisher

Agence QMI 31-01-2018 | 14h29

Les Predators de Nashville ont annoncé mercredi le retour au jeu de leur ancien capitaine Mike Fisher, qui avait pris sa retraite au terme de la dernière saison.

Lui et ses coéquipiers étaient à deux victoires de mettre la main sur la coupe Stanley le printemps passé, mais les Penguins de Pittsburgh ont soulevé le précieux trophée pour une deuxième année consécutive.

Or, l'organisation des Predators a approché le jeune retraité pour parler d'un éventuel retour. C'est au moment où Roman Josi, qui lui a succédé en tant que capitaine, s'est assis avec lui que le déclic s'est fait.

«Je n'y avais pas vraiment pensé, puisque j'ai souvent été mal à l'aise quand je voyais des gars sortir de la retraite, a-t-il mentionné lors d'une conférence de presse. J'ai seulement regardé l'occasion qui se présentait à moi, nous étions si près la saison dernière et cette équipe est si bonne. J'ai reçu la bénédiction de ma famille et de ma femme.»

Fisher est marié à Carrie Underwood, une chanteuse country et actrice bien connue.

«Depuis que j'ai entamé ma réflexion, elle me demandait régulièrement si j'allais revenir au jeu. Elle voulait que je le fasse et habituellement, elle a raison, a ajouté l'athlète de 37 ans. Je crois que cette équipe est conçue pour gagner et a de très bonnes chances d'y parvenir, c'est pourquoi je veux revenir.»

Un processus à suivre

Bien qu'il se soit entraîné depuis qu'il a accroché ses patins, Fisher a indiqué qu'il lui faudra un certain temps avant de retrouver sa forme de match. Il signera un contrat d'ici la date limite des transactions du 26 février, assurant que l'entente sera valide seulement pour le reste de la saison et qu'il n'avait pas l'intention de prolonger sa carrière.

Questionné à savoir comment il entend s'impliquer au sein de la formation, Fisher a indiqué vouloir se fondre au groupe.

«Je suis ici pour aider l'équipe et je crois que je peux contribuer. Je suis prêt à jouer le rôle qu'on me donnera, a-t-il répondu. Je veux être un complément au groupe, je ne veux pas que les gars changent leur comportement parce que je suis l'ancien capitaine.»

Bientôt 1100 matchs

Le joueur de centre, qui a porté les couleurs des Sénateurs d'Ottawa au début de sa carrière, a récolté 42 points, dont 18 filets, en 72 parties en 2016-2017. En séries éliminatoires, il a amassé quatre mentions d'aide en 20 sorties.

Au cours de ses 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Fisher a fait scintiller la lumière rouge à 276 reprises, en plus d'obtenir 309 aides, pour 585 points en 1088 matchs.