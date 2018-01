Louis Domingue revient dans le giron du Lightning

Agence QMI 29-01-2018 | 14h34

Le Lightning de Tampa Bay a rappelé le gardien Louis Domingue du Crunch de Syracuse, son club-école dans la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi.

Domingue, 25 ans, a participé à neuf matchs de la Ligue nationale cette saison, conservant une fiche de 2-6-0, une moyenne de buts alloués de 3,88 et un taux d'efficacité de ,875 avec la formation floridienne et les Coyotes de l'Arizona. Avec Syracuse, il a connu davantage de succès en vertu d'un dossier de 11-5-0, d'une moyenne de 2,20 et d'un taux de ,928.

Occupant le sommet de la section Atlantique, Tampa Bay visitera les Jets de Winnipeg, mardi.