Non réclamé, Jaromir Jagr pourrait retourner à Kladno Jaromir Jagr au ballottage

Agence QMI 29-01-2018 | 12h55

L'attaquant Jaromir Jagr n'a pas été réclamé au ballottage, lundi, de sorte que son contrat avec les Flames de Calgary a été officiellement résilié.

De plus, selon le réseau TSN, le vétéran de 45 ans pourrait retourner avec la formation tchèque de Kladno afin de compléter la campagne dans sa ville natale.

Après avoir accepté un contrat d'un an et de 1 million $ l'été passé, Jagr a disputé 22 parties avec les Flames cette saison et a été limité à sept points, dont un but. Il a également écopé de 10 minutes de pénalité et conservé un différentiel de +6. Récemment, il a été tenu à l'écart par une blessure au bas du corps, ayant joué sa dernière rencontre dans la Ligue nationale le 31 décembre.

Le joueur d'avant occupe le deuxième rang de l'histoire du circuit Bettman avec 1921 points en 1733 rencontres, derrière Wayne Gretzky.