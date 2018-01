Les Rangers prêts à faire table rase?

Agence QMI 26-01-2018 | 17h23

Bientôt, les Rangers de New York, tels qu'on les connaît présentement, ne seront plus.

C'est du moins ce qu'avance le réputé chroniqueur Larry Brooks, du New York Post. Selon lui, l'organisation serait décidée à faire table rase.

Plus personne ne serait intouchable à New York, même le capitaine Ryan McDonagh. Les attaquants Rick Nash et Mats Zuccarello seraient également disponibles au plus offrant.

«Il n'y a aucune ambivalence au sein de l'organisation, a indiqué le journaliste dans sa dernière chronique. On me dit que les "Blueshirts" voient la date limite du 26 février comme une occasion unique de repartir à neuf, peu importe leur position dans la course aux séries.»

Les Rangers ne sont pourtant qu'à un point d'une position donnant accès aux éliminatoires dans l'Association de l'Est.