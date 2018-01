Marie-Philip Poulin sera capitaine de l'équipe canadienne aux JO

Agence QMI 22-01-2018 | 15h07

L'équipe canadienne de hockey féminin a annoncé, lundi, que la Québécoise Marie-Philip Poulin sera la capitaine de la formation pour les Jeux olympiques de Pyeongchang.

Elle sera secondée par les Ontariennes Meghan Agosta et Brianne Jenner et la Manitobiane Jocelyne Larocque.

«C'est un groupe de chefs de file qui travaille en collaboration et qui continue d'inspirer et d'unifier notre équipe saison après saison», a déclaré l'entraîneuse-chef Laura Schuler.

«C'est un honneur d'être choisie pour diriger ce groupe aux Jeux olympiques d'hiver et de porter le "C" après le grand nombre de chefs de file inspirantes qui m'ont précédée, a pour sa part mentionné Poulin. C'est un groupe spécial de 23 joueuses et nous sommes impatientes de nous avancer sur la glace pour la première fois en Corée du Sud dans quelques jours.»

L'athlète de Beauceville, âgée de 26 ans, succède donc à une autre Québécoise, puisque Caroline Ouellette arborait le «C» aux JO de Sotchi en 2014.

Poulin portait l'uniforme unifolié lors des deux dernières conquêtes de la médaille d'or aux Jeux olympiques, soit à Vancouver en 2010 et à Sotchi. Elle tentera de mener la troupe canadienne vers un cinquième titre olympique consécutif.

Depuis que Ouellette a annoncé sa retraite du hockey, Poulin agit à titre de capitaine du Canada lors des compétitions internationales, soit depuis le Championnat mondial de 2015.