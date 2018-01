Place aux quarts de finale au Championnat mondial de hockey junior

Kevin Dubé 01-01-2018 | 19h28

BUFFALO | La ronde de quarts de finale commence mardi au Championnat mondial de hockey junior et Le Journal vous offre un aperçu de ces quatre affrontements en commençant avec celui qui opposera le Canada à la Suisse.

Canada (1er du groupe A) contre Suisse (4e du groupe B)

Heure du match : 16h

Meilleurs marqueurs

Suisse : Marco Miranda, 4 pts

Canada : Jordan Kyrou et Sam Steel, 5 pts

De tous les affrontements de quarts de finale, le duel entre le Canada et les Suisse semble le plus inégal. L'entraineur des Suisse Christian Wohlwend a d'ailleurs livré un savoureux point de presse d'une grande honnêteté, dimanche, après la défaite des siens face aux Tchèques qui officialisait leur quatrième place du groupe B et un affrontement face au Canada.

«Je m'attends à une équipe canadienne qui domine le match pendant que nous tentons de résister.

«Nous avons appris (du match hors-concours qui a terminé 8-1 pour le Canada) que nous sommes encore très loin d'eux. Ils sont plus rapides, plus gros, plus forts, ils tirent mieux, ils passent mieux, ils peuvent tout faire mieux», a-t-il mentionné.

Le Canada a terminé la ronde préliminaire avec un dossier de trois victoires et un revers en temps supplémentaire tandis que la Suisse n'a récolté qu'une seule victoire, contre le Bélarus.

Après avoir été placé au sein du «groupe de la mort» avec la Finlande et les États-Unis lors d la ronde préliminaire, le Canada semble se retrouver du côté du chemin pavé pour la ronde des médailles. En venant à bout des Suisses, ÉCJ affronterait par la suite le gagnant du match entre la République Tchèque et les Finlandais tandis que de l'autre côté du tableau, États-Unis, Russie, Suède et Slovaquie se battront pour une place en finale.

Mais bon, comme disent les vieux sages du hockey, ça se joue sur la glace!

République Tchèque (2e du groupe B) contre Finlande (3e du groupe A)

Heure du match : 12h

Meilleurs marqueurs

République Tchèques : Martin Kaut, Libor Hajek et Martin Necas, 6 pts

Finlande : Eeli Tolvanen, 5 pts

Si la Slovaquie a été la surprise du tournoi, on peut dire que la Finlande a déçu lors du calendrier préliminaire. On s'attendait à plus de cette brigade défensive comptant dans ses rangs cinq choix de première ronde. Toutefois, la Finlande a terminé la ronde préliminaire sur une bonne note en dominant les États-Unis pendant la deuxième partie de la rencontre pour surmonter un déficit de 0-3 mais finalement s'incliner au compte de 5-4. Si les

protégés de l'entraineur Jussi Ahokas peuvent jouer comme ils l'ont fait contre les Américains, ils pourraient faire des ravages.

En plus, Eeli Tolvanen a finalement inscrit son premier but du tournoi. A-t-on réveillé l'ours qui dormait ?

Les Tchèques ne sont pas à prendre à la légère, d'ailleurs, Leur attaque est dynamique et diversifiée et le premier choix des Hurricanes l'été dernier Martin Necas prouve pourquoi la formation de la Caroline lui a offert des matchs d'expérience en début de saison.

La République Tchèque devra toutefois trouver le moyen de conserver ses avances car trop souvent dans le tournoi, ils ont accordé un but rapide après avoir pris les devants.

États-Unis (2e du groupe A) contre Russie (3e du groupe B)

Heure du match : 20h

Meilleurs marqueurs

Russie : Klim Kostin, 6 pts

États-Unis : Casey Mittelstadt, 9 pts

Les États-Unis ont connu une ronde préliminaire en montagne russe. Les favoris locaux se sont inclinés face aux Slovaques lors de leur deuxième match mais sont parvenus à sauver leur honneur en défaisant le Canada, le lendemain, au New Era Field. Dimanche, après avoir pris les devants 3-0 face aux Finlandais, ils les ont laissé revenir dans le match pour finalement l'emporter à l'arrachée au compte de 5-4.

Pas de doute que les Américains devront se présenter sous leur meilleur jour face à une équipe russe qui a les éléments pour surprendre. L'attaquant Casey Mittelstadt est sans contredit le joueur par excellence du tournoi jusqu'à présent et il devra continuer sur sa lancée. Les Etats-Unis pourraient d'ailleurs compter sur le retour au jeu de Logan Brown.

Dans le camp russe, le choix de première ronde des Blues de St-Louis Klim Kostin s'est imposé comme le meneur de cette formation fort talentueuse en attaque. Reste à voir si la brigade défensive des Camarades pourra suivre le rythme imposé par l'attaque dynamique des américains.

Suède (1er du groupe B) contre Slovaquie (4e du groupe A)

Heure du match : 18h

Meilleurs marqueurs

Suède : Elias Pettersson, Lias Andersson, Rasmus Dahlin et Alex Nylander, 6 pts

Slovaquie : Samuel Bucek, 6 pts

La Suède a terminé la ronde préliminaire avec le plus grand nombre de points au classement (11). Les représentants du Tre Kronor possèdent probablement la meilleure attaque de tout le tournoi. Les attaquants Elias Pettersson, Lias Andersson et Alex Nylander ont connu une ronde préliminaire du tonnerre, sans parler du défenseur Rasmus Dahlin qui, en plus d'être le défenseur le plus utilisé à chaque match par l'entraineur Tomas Monten, multiplie les faits saillants en attaque.

Du côté Slovaque, on peut les considérer comme une belle surprise de ce Mondial junior 2018. Après avoir vaincu les Etats-Unis contre toute attente, ils ont également offert une bonne opposition aux Finlandais. L'Ancien des Cataractes de Shawinigan Samuel Bucek connaît un excellent tournoi et il fait partie des meneurs pour les points dans la compétition. La Slovaquie devra toutefois espérer un autre petit miracle de son gardien Roman Durny si elle espère venir à bout des puissants suédois.