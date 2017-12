Les Canadiennes ne tiennent rien pour acquis

Mathieu Horth-Gagné 22-12-2017 | 17h41

MONTRÉAL - L'équipe canadienne de hockey féminin est complète. Les 23 joueuses sélectionnées tournent maintenant leur attention vers les Jeux olympiques de Pyeongchang, où elles tenteront de décrocher une cinquième médaille d'or olympique consécutive.

Si les joueuses sont confiantes, elles prennent bien soin de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. «Il n'y a rien d'acquis», a affirmé la Québécoise Marie-Philip Poulin, en conférence téléphonique vendredi, quelques heures après l'annonce officielle de la composition de l'équipe nationale.

Tous les espoirs sont permis puisque les Canadiennes ont complété dimanche à Edmonton leur série de six matchs préparatoires contre les Américaines avec une fiche avantageuse de 5-1. «Ça donne une belle confiance, mais il n'y a rien de garanti, a ajouté Poulin. Il y a deux gros mois qui nous attendent. Il faut travailler encore plus fort.»

Si le Canada a eu la main heureuse aux JO, c'est tout le contraire aux Championnats du monde, que les Américaines ont remportés quatre fois de suite. La dernière défaite canadienne est survenue en avril, cette année, à Plymouth, au Michigan. C'est pourquoi ces récents succès contre les États-Unis sont si importants, selon une autre légende de l'équipe canadienne, Meghan Agosta. «Nous avons besoin de croire en nous, a-t-elle indiqué. Nous nous sommes beaucoup améliorées, autant en équipe qu'individuellement. Nous savons que les Américaines peuvent être battues.»

Une première

Brigette Lacquette est devenue la première joueuse issue des Premières Nations à se tailler une place au sein de l'équipe canadienne olympique de hockey féminin. Un rôle que la défenseure manitobaine prend au sérieux. «Je n'y crois pas. J'ai l'impression de devoir me pincer en ce moment, s'est-elle réjouie. En grandissant, je n'avais pas vraiment de modèle féminin. C'est important pour moi d'en être un pour les jeunes filles autochtones au Canada.»

Le Québec bien représenté

En plus de Poulin, quatre autres joueuses québécoises ont été sélectionnées au sein de l'équipe. L'attaquante Mélodie Daoust et la défenseure Lauriane Rougeau, deux coéquipières de Poulin chez les Canadiennes de Montréal, dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), sont du lot. Tout comme les gardiennes Ann-Renée Desbiens (Université du Wisconsin) et Geneviève Lacasse (née à Montréal, mais résidant à Kingston), de l'Inferno de Calgary, dans la LCHF.

Le tournoi olympique de hockey féminin aura lieu du 10 au 22 février.

Attaquantes

Marie-Philip Poulin

Meghan Agosta

Bailey Bram

Emily Clark

Mélodie Daoust

Haley Irwin

Brianne Jenner

Rebecca Johnston

Sarah Nurse

Jillian Saulnier

Natalie Spooner

Laura Stacey

Blayre Turnbull

Jennifer Wakefield

Défenseures

Renata Fast

Laura Fortino

Brigette Lacquette

Jocelyne Larocque

Meaghan Mikkelson

Lauriane Rougeau

Gardiennes