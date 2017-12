Une victoire de bon goût pour Marc-André Fleury

Agence QMI 15-12-2017 | 10h09

Le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury a savouré jeudi sa première victoire depuis le 10 octobre et il ne pouvait pas demander mieux, car il a fait payer son ancienne équipe, les Penguins de Pittsburgh.

Disputant son deuxième match après une absence d'environ deux mois reliée à une commotion cérébrale, le Québécois a effectué 24 arrêts pour permettre aux siens de vaincre les doubles champions en titre de la Coupe Stanley au compte de 2-1.

Les retrouvailles avec les partenaires d'armes d'autrefois ont ainsi été réussies pour celui qui avait subi un revers de 3-2 en fusillade aux mains des Hurricanes de la Caroline, mardi.

«Cette fois, c'était différent. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Contrairement à la séance d'échauffement, j'étais calme pendant la rencontre et je ne peux dire pourquoi», a mentionné Fleury au site NHL.com. Tout le monde a bien joué pour les 60 minutes du match et je suis heureux d'avoir obtenu cette victoire. J'aimerais remercier mes coéquipiers pour cette excellente partie.»

«Maintenant, je peux penser à autre chose. Nous aurons une autre rencontre plus tard, mais je suis content que celle-ci soit finie et qu'on ait gagné», a ajouté le gardien qui devrait retrouver les Penguins à Pittsburgh le 6 février.

Dans le vestiaire du club de la Pennsylvanie, tous savaient à quoi s'attendre au départ.

«Il est un très bon gardien et tout le monde le savait. Nous étions au courant qu'il fallait bien jouer et nous avons eu de bonnes chances de marquer contre lui. Cependant, ce ne fut pas assez», a dit le défenseur Ian Cole au quotidien «Pittsburgh Post Gazette».

Les Knights convaincants

Pour leur part, les autres joueurs des Knights continuent de surprendre les observateurs du monde du hockey. Avec une fiche de 20-9-2 et un total de 42 points, tous les espoirs sont permis pour l'équipe d'expansion occupant le deuxième rang de la section Pacifique. La qualité de son jeu a encore une fois impressionné ses adversaires.

«Ils travaillent très fort et ils nous ont pris par surprise, particulièrement en échec-avant, a admis le gardien des Penguins Matthew Murray. Définitivement, ils représentent une formation avec une bonne éthique de travail et très rapide, et ils sont excellents dans le jeu de transition.»