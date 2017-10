Mathieu Perreault sur le carreau

Agence QMI 16-10-2017 | 15h29

L'attaquant des Jets de Winnipeg Mathieu Perreault manquera environ quatre semaines d'activités en raison d'une blessure au bas du corps subie samedi.

Son entraîneur-chef Paul Maurice a confirmé la durée de l'absence sur le site de l'organisation, lundi après-midi.

Le Québécois a été touché tard en deuxième période de la rencontre de samedi face aux Hurricanes de la Caroline et n'a effectué qu'une présence sur la glace au troisième tiers. Il a joué plus de 13 minutes au total et a décoché un lancer.

Perreault a inscrit un but et deux mentions d'aide en cinq parties cette saison.

Pour combler la place vacante, les Jets ont rappelé l'ailier gauche Kyle Connor de leur club-école du Manitoba, dans la Ligue américaine de hockey.