Lehkonen: une carte importante

Jean-François Chaumont 17-09-2017 | 17h58

MONTRÉAL | Ales Hemsky a décroché la première audition à l'aile droite aux côtés de Jonathan Drouin et de Max Pacioretty. Si Hemsky ne parvient pas à saisir cette occasion, Artturi Lehkonen pourrait fort bien prendre sa place.



À pareille date l'an dernier, Lehkonen avait comme principal objectif de gagner son poste avec le Canadien. Il se retrouve maintenant dans une autre situation. Le Finlandais aspire à devenir une pièce maîtresse à l'attaque.



Avec le départ d'Alexander Radulov pour les Stars de Dallas et l'utilisation de Drouin au centre, il y a un trou à remplir sur le flanc droit au sein d'un des deux premiers trios.



D'une grande sagesse et toujours aussi calme devant les journalistes, Lehkonen a refusé de crier victoire trop rapidement.



« Évidemment, je voudrais jouer un plus grand rôle, a-t-il répondu. Mais ça ne sera pas facile. Il y a de bons joueurs au sein de cette équipe. Les entraîneurs auront plusieurs options. Je sais que ce ne sera pas facile de craquer le top six à l'attaque. »



« Je peux remplir plusieurs rôles, a-t-il continué. Je ne suis pas coincé à une seule position. Les entraîneurs peuvent me faire confiance au sein d'un trio offensif ou défensif et je peux jouer à gauche ou à droite. »



Pas le prochain Radulov



À sa saison recrue l'an dernier, Lehkonen a arrêté les compteurs à 18 buts et 28 points en 73 rencontres. En séries face aux Rangers, il a été un des rares à présenter de bons chiffres avec quatre points (2 buts, 2 passes) en 6 matchs.



« J'ai bien joué en fin de saison, c'était bon pour ma confiance, a mentionné le choix de deuxième tour en 2013. J'ai beaucoup appris de ma première année dans la LNH. J'ai maintenant brisé la glace, je sais à quoi m'attendre et je peux viser encore plus haut. Malgré tout, j'ai le sentiment que je recommence un peu à zéro. Je dois encore prouver ma valeur. »



Lehkonen s'est aussi tenu loin du piège de dire qu'il comblera l'absence de Radulov.



« Je n'ai pas pensé à ça, a-t-il répliqué. Radu est un joueur incroyable. C'est difficile de remplacer un gars avec un aussi grand talent. Je n'ai pas d'objectifs précis, mais je mentirais si je disais que je ne veux pas obtenir plus de points que l'an dernier. Je cherche toujours à m'améliorer. »



Un joueur intelligent



Michel Therrien et Claude Julien ont pratiquement toujours utilisé les mêmes discours pour décrire Lehkonen la saison dernière. Les deux entraîneurs le décrivaient comme un jeune homme responsable et intelligent.



« Peu importe le départ de Radulov, je vois en Lehkonen un joueur qui a accompli de belles choses à sa première saison, a raconté Julien. Il a un aspect offensif dans son jeu qui risque de grandir. Et quand je parle de lui comme un joueur intelligent, je ne me limite pas seulement à son côté défensif. Il est intelligent dans les deux sens de la patinoire. Il a beaucoup d'atouts. »



« C'est une bonne carte pour un entraîneur quand tu peux utiliser un joueur dans plusieurs situations, a-t-il enchaîné. Artturi a toujours bien répondu à l'appel, peu importe le rôle qu'on lui donne. »