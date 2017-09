Bryan Little à Winnipeg pour longtemps

Agence QMI 14-09-2017 | 09h51

Les Jets de Winnipeg ont accordé une prolongation de contrat de six ans d'une valeur de 31,7 millions $ à l'attaquant Bryan Little, mercredi.

L'entente aura un impact de 5,291 millions $ annuellement sur la masse salariale de l'équipe.

Le Canadien doit encore écouler la dernière année d'une entente de cinq ans, au cours de la prochaine saison.

Little a cumulé 21 buts et 26 aides pour 47 points en 59 parties lors de la dernière campagne, en plus d'écoper de 18 minutes de pénalité et de maintenir un différentiel de -7.

L'athlète de 29 ans a joué ses 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec la même formation, alors qu'il a été repêché par les Thrashers d'Atlanta au premier tour du repêchage de 2006 avant que la concession ne soit déplacée à Winnipeg.

En 672 affrontements, l'ailier droit a obtenu 432 points, dont 184 filets.