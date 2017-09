Alzner n'a pas l'intention de remplacer Markov

Jonathan Bernier 11-09-2017 | 15h55

«Si les gens s'attendent à ce que je remplace Andreï Markov, ça veut dire que je devrai marquer entre 15 et 20 buts par saison.»

Karl Alzner est bien au fait que le Canadien a perdu l'un des piliers de sa brigade défensive au cours de l'été et que les amateurs se demandent bien qui saura le remplacer. Loin de lui l'idée d'être le candidat à la succession du défenseur russe.

«On a des styles totalement différents», a-t-il pris soin de rappeler à son premier bain médiatique montréalais.

En sept saisons complètes dans la LNH, le choix de premier tour des Capitals de Washington en 2007 n'a jamais marqué plus de cinq buts et récolté au-delà de 21 points au cours d'une même campagne.

Or, mis à part les deux hivers où il a subi ses sérieuses blessures au genou, Markov n'a jamais connu une saison de moins de 23 points (sa saison recrue). Même lors de celle écourtée par le lock-out de l'automne 2012 (10 buts, 20 passes, 30 points).

«Ce que je veux surtout apporter, c'est du leadership. Je crois que je peux aider de ce côté. Je suis un défenseur déterminé qui travaille toujours dur. Cependant, ne vous attendez pas à me voir marquer à la tonne. Je serai heureux si je marque cinq buts», a prévenu l'athlète de 28 ans.

Weber ou Petry: pas de préférence

Avec les départs de Markov, de Nathan Beaulieu et d'Alexeï Emelin, Shea Weber a perdu ses trois partenaires de l'an dernier. Bien que David Schlemko semble avoir une longueur d'avance dans le plan de Marc Bergevin, plusieurs scénarios seront mis à l'essai pendant les matchs préparatoires.

«J'ignore qui sera mon partenaire de jeu. Je sais que plusieurs personnes parlent de Shea Weber ou de Jeff Petry, mais je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, je n'ai aucune préférence. De toute façon, au cours d'une saison, tout peut changer. Ça dépend toujours de la façon dont les affinités se développent.»

Fouler la patinoire en compagnie d'un défenseur offensif n'aura rien de nouveau pour le Britanno-colombien. Au fil des ans, sa fiabilité en défense a incité ses entraîneurs à le jumeler tantôt avec John Carlson, tantôt avec Matt Niskanen.

«Ça a bien fonctionné autant avec l'un qu'avec l'autre. Cela dit, pour qu'un partenariat se développe bien, il faut que les deux gars soient prêts à faire des compromis, a-t-il expliqué. C'est la raison pour laquelle, lors de certains matchs, vous me verrez me porter plus attaque, alors que pendant d'autres rencontres, je traverserai à peine la ligne bleue.»

Le retour de Mark Streit

Au sein du comité dont il a fait état pour remplacer la contribution de Markov, Bergevin a bien pris soin de mentionner le nom de Mark Streit. Sauf que le Suisse est loin d'être le défenseur offensif qu'il était lorsqu'il a quitté Montréal au terme de la saison 2007-2008.

Même sa contribution sur l'attaque massive n'a rien à voir (seulement 13 points avec l'avantage d'un homme l'hiver dernier).

«Nous voulons tous jouer le plus possible, mais je devrai gagner mon temps de jeu. Pour y arriver, je devrai connaître un bon camp», a-t-il indiqué.

Au moins, il ne s'est pas amené à Montréal avec la pression de remplacer son ancien coéquipier.

«Quand j'ai signé mon contrat avec le Canadien, le dossier Markov n'était pas encore réglé. Andreï a été un très grand joueur pour cette équipe. Malheureusement, il ne sera pas de retour.»

Ce sera un poids de moins sur ses épaules.