Kristopher Letang est en parfaite santé

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a reçu le feu vert des médecins pour participer au camp d'entraînement des siens.

C'est le directeur général de l'équipe Jim Rutherford qui a confirmé la nouvelle.

«Letang est en santé maintenant», a simplement avoué Rutherford dans une entrevue publiée sur le site web officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le vétéran a raté l'entièreté des séries éliminatoires l'an passé, en raison d'une blessure au cou. Il a finalement dû subir une chirurgie en avril.

«Je m'attends à ce qu'il soit capable d'en faire autant qu'avant et je suis certain qu'il pense la même chose que moi, a admis Rutherford. Il veut jouer 40 minutes par match, mais je pense que les entraîneurs vont y aller un soir à la fois. Je crois qu'il va peut-être y aller plus tranquillement lors des matchs préparatoires et y aller à fond par la suite.»

Letang a récolté 34 points en 41 matchs, l'année dernière.