Mike Ribeiro obtiendra de l'aide

Agence QMI 01-09-2017 | 13h13

Le hockeyeur québécois Mike Ribeiro compte réintégrer bientôt le programme de soutien aux joueurs de la Ligue nationale de hockey.

C'est du moins ce qu'a laissé savoir son agent Bob Perno à la station radiophonique 91,9 Sports, vendredi.

Plus tôt cette semaine, Perno rapportait que Ribeiro était introuvable et qu'il n'avait pas donné de nouvelles à ses proches depuis un certain temps.

«Je ne lui ai pas parlé depuis la fin de la saison, avait indiqué l'agent. Pour être honnête, il n'avait pas l'air de très bien aller.»

Présentement sans contrat, Ribeiro avait conclu la dernière campagne dans la Ligue américaine, avec les Admirals de Milwaukee, club-école des Predators de Nashville.