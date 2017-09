Opéré pour une hernie sportive, Patrice Bergeron confirme qu'il sera prêt pour le camp des Bruins

Agence QMI 01-09-2017 | 09h41

L'attaquant des Bruins de Boston Patrice Bergeron a dit être assuré d'amorcer le prochain camp d'entraînement dans une forme maximale, et ce, même s'il a subi une opération pour faire traiter une hernie sportive au mois de mai.

«Je fais toujours de la rééducation et je serai prêt, a commenté Bergeron au site NHL.com. Je me sens bien sur la glace et au gymnase. Nous devons encore suivre certains traitements, mais je suis définitivement à l'aise et je sais que ça ira bien.»

Le quadruple récipiendaire du trophée Frank-J.-Selke a été ennuyé par les blessures au cours de la dernière campagne. Ses ennuis ont commencé à la Coupe du monde de hockey et la douleur l'a d'ailleurs contraint à l'inactivité pendant les trois premiers matchs de la saison des Bruins.

Toutefois, cela ne l'a pas empêché de récolter 21 buts et 32 mentions d'aide pour 53 points en 79 rencontres. Il a ainsi mis la main sur le Selke en juin, ce qui constitue une belle récompense dans les circonstances.

«L'aspect mental a été particulièrement problématique. Vous savez que la blessure est là et qu'elle vous ennuie. Mais vous devez surmonter cela, car peu importe ce qui arrivera le lendemain, elle sera encore là», a-t-il affirmé.

«C'était vraiment dans ma tête, mais quand j'ai pris conscience que le problème allait rester là toute l'année, je ne m'en préoccupais plus et je me sentais mieux, a-t-il ajouté pour justifier son faible total de 15 points au cours des 40 premiers affrontements du calendrier régulier. Cela dit, ce n'est pas une excuse pour ce lent départ. J'ai raté plusieurs chances de marquer.»

Cassidy a aidé

Par ailleurs, le numéro 37 ne s'est pas défilé pour dire que l'arrivée de l'entraîneur-chef Bruce Cassidy en février avait permis au club de progresser.

«On sait ce que Bruce veut. Son système est en place et on l'a vu avec les changements qu'il a réalisés la saison passée. Donc, ça nous aidera définitivement pour bien amorcer la campagne et transporter ce qu'on a accompli durant les derniers mois, a-t-il résumé. Espérons qu'on pourra faire de grandes choses tôt dans l'année.»