KHL: trois anciens du Canadien produisent

Agence QMI 31-08-2017 | 10h30

L'attaquant Dwight King et le défenseur Darren Dietz, deux anciens de l'organisation du Canadien de Montréal, n'ont pas perdu de temps pour bien faire en ce début de saison dans la Ligue continentale russe (KHL).

Acquis des Kings de Los Angeles par le Tricolore à la dernière date limite des transactions de la Ligue nationale (LNH), King a noirci la feuille de pointage dans la colonne des aides à son premier match avec l'Avtomobilist d'Iekaterinbourg.

Dimanche, au premier duel de l'équipe, le gros ailier a alimenté le Québécois Francis Paré, qui a repéré Taylor Beck, auteur du but égalisateur dans une victoire de 2-1 contre le Traktor de Tcheliabinsk.

L'attaquant de 28 ans a autant de points en un seul match en KHL qu'il en a amassé pendant les 17 matchs du calendrier régulier avec Montréal en 2016-2017.

Dietz dominant

Dietz, un choix de cinquième tour du Canadien au repêchage de 2011, pointe quant à lui au troisième rang des défenseurs de la ligue russe avec une récolte de cinq points, dont trois buts, en quatre matchs.

En date de jeudi matin, il était devancé seulement par Staffan Kronwall et l'arrière canadien Kevin Dallman au classement.

Âgé de 24 ans, Dietz a récolté cinq points, dont un filet, en 13 affrontements avec Montréal en 2015-2016. Il a ensuite paraphé une entente avec les Capitals de Washington l'été dernier et évoluait au sein de leur club-école de Hershey avant de passer aux Stars du Texas.

Dawes produit avec Astana

Enfin, Nigel Dawes connait aussi un bon début de saison en KHL.

Celui qui a porté les couleurs du Tricolore en 2010-2011 vient d'inscrire trois buts et autant d'aides en quatre matchs avec le Barys d'Astana, où il entame sa septième campagne.

Ses six points lui confèrent le deuxième rang des pointeurs du circuit (ex aequo avec Miks Indrasis et Sergei Shirokov).

Dawes avait été acquis par le CH des Thrashers d'Atlanta avec le défenseur Brent Sopel en février 2011 en retour de l'espoir Ben Maxwell et d'un choix de quatrième tour au repêchage de la même année.

L'Ontarien revendique 84 points en 212 matchs dans la LNH.