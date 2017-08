John Tavares n'aurait pas refusé une offre de 84 millions $

Agence QMI 30-08-2017 | 10h52

En dépit de certaines rumeurs, l'attaquant des Islanders de New York John Tavares n'aurait pas refusé une offre de contrat de huit ans et de 84 millions $ de cette organisation.

Selon le quotidien «Newsday», Tavares et la direction des Islanders n'auraient qu'à peine effleuré le sujet de la rémunération à venir du numéro 91. Le joueur-vedette entamera la dernière année de son contrat de six ans en 2017-2018 et la formation new-yorkaise aimerait bien qu'il accepte une nouvelle entente à long terme.

Aussi, l'argent ne serait pas la priorité du hockeyeur concerné. Celui qui a été le premier joueur repêché en 2009 aurait plus à coeur la direction que prend l'organisation sur la patinoire et à l'extérieur, notamment dans le dossier d'un nouvel amphithéâtre, que son compte de banque.

Le dossier de Tavares fait rage depuis quelque temps déjà. Les équipes salivent déjà de voir l'athlète de 26 ans libre comme l'air le 1er juillet 2018 ou disponible à la prochaine date limite des transactions si jamais les Islanders connaissent une mauvaise saison.

L'Ontarien a amassé 66 points, dont 28 buts, en 77 rencontres en 2016-2017. Il a toutefois dû composer avec une blessure à la main, pour laquelle il a subi une opération au mois de mai.

En 587 parties dans la Ligue nationale, le vétéran a amassé 537 points, dont 81 et 86 lors des campagnes 2011-2012 et 2014-2015, respectivement.