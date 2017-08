Jaromir Jagr n'ira pas avec les Kings

Agence QMI 20-08-2017 | 11h18

Difficile de savoir si le légendaire Jaromir Jagr aura l'occasion de poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais chose certaine, ce ne sera pas avec les Kings de Los Angeles.

Certes, les Kings ont besoin d'un électrochoc à l'attaque, eux qui ont terminé ex æquo au 24e rang pour les buts marqués la saison dernière. Jagr ne représente toutefois pas une solution pour autant, selon le directeur général Rob Blake.

«Quand tu atteins un certain âge, tu dois remplir un besoin précis au sein d'une équipe», a expliqué vaguement l'ancien défenseur lors d'une séance questions/réponses avec les détenteurs de billets de saison de son équipe.

Blake a reconnu que Jagr, âgé de 45 ans, «est un joueur incroyable» et qu'il l'a été pendant plusieurs années.

«Nous avons étudié plusieurs joueurs autonomes durant l'été, selon la manière qu'ils se grefferaient à notre équipe par rapport à nos projections, a poursuivi le directeur général des Kings. Il y a aussi le plafond salarial qu'il faut prendre en compte. Nous n'avons pas opté pour Jagr cette année. Mais je me répète: c'est un joueur incroyable et je suis certain qu'il se retrouvera quelque part. »

Des choix différents

Les Kings ont plutôt mis sous contrat l'attaquant Michael Cammalleri, le défenseur Christian Folin et le gardien Darcy Kuemper, en plus d'inviter à leur camp d'entraînement les joueurs d'avant Brandon Prust et Andrei Loktionov.

Dans un entretien avec le site web de la Ligue nationale au début du mois d'août, Jagr confiait que quelques équipes avaient manifesté de l'intérêt pour ses services.

Lors de la récente campagne, Jagr a récolté 46 points en 82 matchs avec les Panthers de la Floride. Cette formation semble toutefois avoir choisi de ne pas lui offrir un nouveau contrat.

En carrière, l'attaquant tchèque totalisé 1914 points et vient au deuxième rang de l'histoire de la LNH, derrière Wayne Gretzky et ses 2857 points.