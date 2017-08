Le nouvel attaquant du Canadien a été très populaire auprès des jeunes - Premier bain de foule pour Drouin

Mathieu Boulay 05-08-2017 | 16h36

Présent à un match de hockey amical contre des joueurs de la Coupe Rogers, Jonathan Drouin a eu un avant-goût de ce qui l'attend dans les prochaines années à Montréal.

Le nouvel attaquant du Canadien a reçu un bel accueil de la part de la centaine de spectateurs présents à l'événement qui s'est déroulé à l'intérieur du Stade Uniprix.

Il a semblé bien apprécier les applaudissements reçus.

Pour ce qui est du match, on peut simplement dire qu'il a inscrit son premier but non officiel dans l'uniforme du Tricolore sur une passe de Charles Hudon.

Toutefois, il ne faut pas partir en peur, car cette réussite a été obtenue dans un filet désert.

Drouin a bien aimé son premier contact avec le public montréalais.

«C'est un peu, d'une certaine façon, un avant-goût de ce qui s'en vient, a souligné Drouin lors d'une mêlée de presse avoir signé plusieurs autographes. C'était une belle expérience et c'était plaisant d'avoir les joueurs de tennis avec nous.

«Je crois qu'ils se sont amusés autant que nous.»

Depuis son acquisition par le Canadien, l'athlète originaire de Sainte-Agathe a constaté que sa vie a été quelque peu chamboulée.

«Il y a plein de choses qui ont changé notamment quand je me promène dans les rues», a précisé celui qui portera le numéro 92 du Canadien à compter du mois de septembre.

Pour ce qui est de son entraînement estival en prévision de la prochaine campagne, il est très satisfait de ce qu'il accomplit dans le gymnase avec son entraîneur et son nouveau coéquipier et capitaine, Max Pacioretty.

«Ça va très bien et on a bien du plaisir», a-t-il ajouté.

Markov: une perte ?

Appelé à commenter la fin de l'association entre le Canadien et Andrei Markov, Drouin a évité de se mettre les pieds dans les plats.

«Je n'ai pas joué avec lui, mais je sais que c'était un gros défenseur qui a eu du succès dans la LNH pendant plusieurs années, a-t-il mentionné. Il avait une très bonne première passe et une excellente vision sur la patinoire.

«Les gars en parlent et pensent qu'on pourrait le manquer. Par contre, ce sont des choses qui arrivent. Il y en a qui partent et d'autres qui restent.»

Un partisan de Federer

Ce n'était pas la première fois que Drouin mettait les pieds dans les installations de la Coupe Rogers.

Il y était venu à quelques reprises en compagnie de son paternel notamment pour la finale entre Andy Murray et Novak Djokovic en 2015.

«Je suis un amateur de tennis et surtout de Roger Federer qui est l'une de mes idoles tous sports confondus, a raconté l'athlète de 22 ans. Je sais qu'il sera à Montréal cette semaine.

«J'ai hâte de le voir à l'oeuvre en direct et je vais essayer d'aller à sa rencontre.»