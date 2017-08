Mike Fisher annonce sa retraite

Agence QMI 03-08-2017 | 10h23

NASHVILLE - L'attaquant des Predators de Nashville Mike Fisher a annoncé sa retraite, jeudi, après 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le patineur de 37 ans en a fait l'annonce par le biais d'un article publié dans le quotidien «The Tennessean».

Fisher met un terme à sa carrière après avoir participé à la finale de la coupe Stanley, au cours de laquelle les Predators se sont inclinés devant les Penguins de Pittsburgh.

Choix de deuxième tour des Sénateurs au repêchage de la LNH en 1998, Fisher a totalisé 276 buts, 309 aides et 585 points en 1088 matchs à Ottawa et à Nashville. Il a ajouté 23 buts et 28 aides pour un total de 51 points en 134 parties des séries.