Jesper Fast demeure fidèle aux Rangers

Agence QMI 05-07-2017 | 14h48

L'attaquant Jesper Fast a conclu une nouvelle entente de trois ans avec les Rangers de New York, mercredi.

Âgé de 25 ans, Fast touchera en moyenne un salaire annuel de 1,85 million $.

Le directeur général Jeff Gorton a annoncé la mise sous contrat de l'attaquant suédois, qui fait partie de l'organisation des Rangers depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Fast a été un choix de sixième tour des Rangers (157e au total) au repêchage de 2010.

Il totalise 65 points en 216 rencontres avec le club new-yorkais. La saison dernière, Fast a récolté 21 points, dont six buts, en 68 parties. Il a été particulièrement brillant lors des récentes éliminatoires avec six points en 12 parties. Le Suédois a notamment marqué deux buts dans la série face au Canadien de Montréal, un lors du quatrième match et l'autre lors de la cinquième rencontre.